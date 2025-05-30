Глава МИД Украины Сибига призвал мир ответить на «высокомерные» заявления России

По словам главы МИД, позиция России – это «пощечина всем, кто выступает за мир», включая не только Украину, но и США, страны Европы, Китай, Бразилию и другие государства. При этом Сибига заявил, что дипломатические усилия не работают. Он призвал союзников Украины незамедлительно отреагировать на «провокационное поведение» Москвы и усилить давление на нее как с политической, так и с экономической стороны.