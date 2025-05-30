Небензя: Украина перед выбором – мир через переговоры или поражение на поле боя

28 мая глава МИД России Сергей Лавров сообщил о планах провести второй раунд переговоров в Стамбуле 2 июня. Российская сторона уже подготовила меморандум с позициями по аспектам урегулирования кризиса. Но в Кремле 29 мая сообщили, что ответ от Киева на предложение о проведении встречи пока не получен.