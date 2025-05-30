Небензя: Украина перед выбором – мир через переговоры или поражение на поле боя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина стоит перед ключевым выбором: заключить мир по итогам переговоров или столкнуться с неминуемым поражением на поле боя.
«Выбор сейчас за Украиной: мир по итогам переговоров или неминуемое поражение на поле боя с иными условиями окончания конфликта», – пояснил дипломат на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.
Небензя также отметил, что украинские власти пытаются дезориентировать президента США Дональда Трампа, стремясь вернуть Соединенные Штаты к жесткой антироссийской позиции.
28 мая глава МИД России Сергей Лавров сообщил о планах провести второй раунд переговоров в Стамбуле 2 июня. Российская сторона уже подготовила меморандум с позициями по аспектам урегулирования кризиса. Но в Кремле 29 мая сообщили, что ответ от Киева на предложение о проведении встречи пока не получен.
В администрации президента Турции рассказали, что Стамбул готовится принять делегации России и Украины на предстоящей неделе. Турецкая сторона обеспечит безопасность встречи и рассчитывает, что переговоры будут способствовать прекращению огня.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова добавляла, что состав российской делегации во втором раунде переговоров останется таким же, как и на первой встрече.