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Небензя: Украина перед выбором – мир через переговоры или поражение на поле боя

Ведомости

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина стоит перед ключевым выбором: заключить мир по итогам переговоров или столкнуться с неминуемым поражением на поле боя.

«Выбор сейчас за Украиной: мир по итогам переговоров или неминуемое поражение на поле боя с иными условиями окончания конфликта», – пояснил дипломат на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

Небензя также отметил, что украинские власти пытаются дезориентировать президента США Дональда Трампа, стремясь вернуть Соединенные Штаты к жесткой антироссийской позиции.

28 мая глава МИД России Сергей Лавров сообщил о планах провести второй раунд переговоров в Стамбуле 2 июня. Российская сторона уже подготовила меморандум с позициями по аспектам урегулирования кризиса. Но в Кремле 29 мая сообщили, что ответ от Киева на предложение о проведении встречи пока не получен.

В администрации президента Турции рассказали, что Стамбул готовится принять делегации России и Украины на предстоящей неделе. Турецкая сторона обеспечит безопасность встречи и рассчитывает, что переговоры будут способствовать прекращению огня.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова добавляла, что состав российской делегации во втором раунде переговоров останется таким же, как и на первой встрече.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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