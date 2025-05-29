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Захарова: состав делегации России на переговорах с Украиной не изменится

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что состав российской делегации во втором раунде переговоров с Украиной в Стамбуле останется таким же, как и на первой встрече. Об этом она сообщила в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

«Та же российская делегация, исходим из этого», – пояснила дипломат.

На переговорах 16 мая РФ представляли помощник президента Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров до этого сообщал о планах провести второй раунд переговоров в Стамбуле 2 июня. Российская сторона уже подготовила меморандум с позициями по всем аспектам урегулирования кризиса. Однако 29 мая в Кремле отметили, что ответ от Украины на предложение о проведении встречи 2 июня пока не получен.

Первый раунд переговоров, состоявшийся 16 мая, завершился договоренностями об обмене пленными по формуле «1 000 на 1 000» и представлении видения возможного прекращения огня. Также российская сторона приняла к сведению запрос украинской на встречу лидеров государств.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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