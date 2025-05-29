Захарова: состав делегации России на переговорах с Украиной не изменится

Министр иностранных дел России Сергей Лавров до этого сообщал о планах провести второй раунд переговоров в Стамбуле 2 июня. Российская сторона уже подготовила меморандум с позициями по всем аспектам урегулирования кризиса. Однако 29 мая в Кремле отметили, что ответ от Украины на предложение о проведении встречи 2 июня пока не получен.