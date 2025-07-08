Куренков провел в Баку двусторонние переговоры с главой МЧС Азербайджана

На встрече обсуждались не только двусторонние отношения, но и взаимодействие в рамках Международной организации гражданской обороны (МОГО). Азербайджанская сторона получила высокую оценку за вклад в развитие организации, оказывающей гуманитарную помощь странам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций.