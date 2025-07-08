Куренков провел в Баку двусторонние переговоры с главой МЧС Азербайджана
Министр МЧС России Александр Куренков провел в Баку переговоры с коллегой из Азербайджана Кямаледдином Гейдаровым. Об этом сообщили в российском ведомстве.
На встрече обсуждались не только двусторонние отношения, но и взаимодействие в рамках Международной организации гражданской обороны (МОГО). Азербайджанская сторона получила высокую оценку за вклад в развитие организации, оказывающей гуманитарную помощь странам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций.
Особое внимание было уделено недавней совместной операции по эвакуации российских граждан из Ирана на фоне обострения ирано-израильского конфликта. Благодаря слаженным действиям удалось организовать безопасное возвращение людей домой.
Визит Куренкова в Азербайджан, начавшийся 7 июля, связан с участием в заседаниях исполнительного совета и генеральной ассамблеи МОГО. В повестке – выборы нового генерального секретаря организации, объединяющей экстренные службы более 60 государств. Параллельно запланирован ряд двусторонних встреч с руководителями профильных ведомств других стран.