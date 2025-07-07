Глава МЧС России Куренков прибыл в Азербайджан
Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Азербайджан для участия в заседании исполнительного совета и генеральной ассамблеи Международной организации гражданской обороны (МОГО). Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ключевым вопросом повестки станут выборы генерального секретаря МОГО, объединяющей на своей площадке чрезвычайные службы более 60 стран. На полях заседаний исполнительного совета и генеральной ассамблеи организации в Баку у Куренкова запланированы двусторонние встречи с представителями нескольких иностранных государств.
МОГО была основана в 1932 г., штаб-квартира организации находится в Женеве. В организацию входят 60 государств, исполнительный совет включает в себя 25 членов. МОГО участвует в совершенствовании учреждений и структур гражданской обороны, предоставляя техническую помощь, консультации, обучение и доступ к международной сети экспертов, которые специализируются на предотвращении и ликвидации последствий стихийных бедствий.