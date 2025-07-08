Президент Чехии заявил о невозможности бесконечной войны с Россией
С Россией невозможно «воевать бесконечно», потому что это приведет к большим человеческим жертвам и серьезному экономическому ущербу для Украины и других стран Европы, заявил президент Чехии Петр Павел в интервью украинской службе BBC.
По словам главы государства, необходимо «с чего-то начинать». Он отметил, что сначала важно урегулировать конфликт на Украине, после же, допустил президент, можно будет обсудить возвращение сотрудничества, которое было у Европы с Россией до начала спецоперации. Речь идет в том числе об иностранном бизнесе, который после 2022 г. ушел из РФ.
«Значительная часть нашего населения предпочла бы хорошие отношения с Россией», – подчеркнул Петр Павел. По его словам, он сам не против переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, если к Чехии будут относиться «как к равноправному партнеру».
В начале июня портал Novinky сообщал, что чешские спецслужбы готовятся вернуть солдат с Украины обратно в страну. Тогда же в публикации уточнялось, что мера должна затронуть не только граждан Чехии, которые участвовали в конфликте, но и украинских военных, которые захотят приехать в страну, чтобы увидеться с семьями.
Авторы материала подчеркнули, что с начала конфликта 71 гражданин Чехии получил разрешение от Петра Павела на участие в нем на стороне ВСУ. 147 человек получили отказ, но тем, кто все же отправился в зону боевых действий самостоятельно, теперь грозит до 10 лет тюрьмы.