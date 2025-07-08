Президент Чехии заявил о невозможности бесконечной войны с Россией

По словам главы государства, необходимо «с чего-то начинать». Он отметил, что сначала важно урегулировать конфликт на Украине, после же, допустил президент, можно будет обсудить возвращение сотрудничества, которое было у Европы с Россией до начала спецоперации. Речь идет в том числе об иностранном бизнесе, который после 2022 г. ушел из РФ.