Законопроект об антироссийских санкциях представят в конгрессе США 9 июля
Законопроект сенатора Линдси Грэма (республиканец от Южной Каролины, включен в российский перечень террористов и экстремистов) о санкциях США против России представят в конгрессе 9 июля. Об этом сообщил бывший спикер палаты представителей Ньют Гингрич в социальной сети X.
По его словам, законопроект может выступить следующим шагом в оказании давления на Москву.
Комментируя законопроект, президент США Дональд Трампа заявил, что он будет лично принимать решения относительно того, вводить ли новые ограничительные меры или нет.
В апреле группой сенаторов был представлен законопроект, значительно ужесточающий санкций против России. Его основными авторами стали Грэм и Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут). Документ предполагает, в частности, введение вторичных санкций против торговых партнеров России. Предлагается установить импортные пошлины в размере 500% на товары из стран, закупающих у Москвы нефть, газ, уран и другие ресурсы.
Ранее Грэм говорил, что сенат рассмотрит законопроект об ужесточении антироссийских санкций в июле. Согласно утверждению Грэма, Трамп считает, что для принятия законопроекта «настало время».