Законопроект об антироссийских санкциях представят в конгрессе США 9 июля

В апреле группой сенаторов был представлен законопроект, значительно ужесточающий санкций против России. Его основными авторами стали Грэм и Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут). Документ предполагает, в частности, введение вторичных санкций против торговых партнеров России. Предлагается установить импортные пошлины в размере 500% на товары из стран, закупающих у Москвы нефть, газ, уран и другие ресурсы.