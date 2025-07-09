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В штабе правой французской партии «Национальное объединение» прошли обыски

Ведомости

С утра 9 июля штаб-квартира французской правой партии «Национальное объединение» подверглась масштабному обыску. Об этом сообщил лидер партии Жордан Барделла в соцсети Х.

По его словам, около 20 вооруженных полицейских из финансовой бригады в сопровождении двух следственных судей прибыли с ордером и начали изъятие документов и электронных носителей.

Обыски прошли не только в центральном офисе, но и в помещениях, связанных с руководством партии. Изъяты материалы, касающиеся всех недавних выборов – от президентских и парламентских до европейских и региональных. Барделла назвал происходящее «впечатляющей и беспрецедентной операцией», заявив, что речь идет об «ударе по плюрализму и демократическим переменам».

31 марта издание Le Figaro сообщило, что лидер фракции «Национальное объединение» в Национальном собрании Франции Марин Ле Пен была приговорена к четырем годам лишения свободы и дисквалификации в избирательных правах на пять лет. Парижский суд признал ее виновной в растрате средств Европарламента. Виновными также признаны восемь депутатов Европарламента от «Национального объединения» и 12 парламентских помощников.

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