В штабе правой французской партии «Национальное объединение» прошли обыски

Обыски прошли не только в центральном офисе, но и в помещениях, связанных с руководством партии. Изъяты материалы, касающиеся всех недавних выборов – от президентских и парламентских до европейских и региональных. Барделла назвал происходящее «впечатляющей и беспрецедентной операцией», заявив, что речь идет об «ударе по плюрализму и демократическим переменам».