В штабе правой французской партии «Национальное объединение» прошли обыски
С утра 9 июля штаб-квартира французской правой партии «Национальное объединение» подверглась масштабному обыску. Об этом сообщил лидер партии Жордан Барделла в соцсети Х.
По его словам, около 20 вооруженных полицейских из финансовой бригады в сопровождении двух следственных судей прибыли с ордером и начали изъятие документов и электронных носителей.
Обыски прошли не только в центральном офисе, но и в помещениях, связанных с руководством партии. Изъяты материалы, касающиеся всех недавних выборов – от президентских и парламентских до европейских и региональных. Барделла назвал происходящее «впечатляющей и беспрецедентной операцией», заявив, что речь идет об «ударе по плюрализму и демократическим переменам».
31 марта издание Le Figaro сообщило, что лидер фракции «Национальное объединение» в Национальном собрании Франции Марин Ле Пен была приговорена к четырем годам лишения свободы и дисквалификации в избирательных правах на пять лет. Парижский суд признал ее виновной в растрате средств Европарламента. Виновными также признаны восемь депутатов Европарламента от «Национального объединения» и 12 парламентских помощников.