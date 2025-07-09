Путин проведет встречу с гендиректором «Русгидро» Хмариным 9 июля

По его словам, 9 июля будет спокойный день. Крупных публичных мероприятий у главы государства нет. Песков добавил, что Путин поручил подготовить два совещания, которые планирует провести в ближайшие дни. Первое совещание состоится по вопросам образования с учетом завершения периода ЕГЭ и ОГЭ и проведения приемной кампании в вузы. Второе – по вопросам здравоохранения и демографии. Совещания готовятся в правительстве и блоке администрации президента. О них Кремль проинформирует позднее.