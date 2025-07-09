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Путин проведет встречу с гендиректором «Русгидро» Хмариным 9 июля

Ведомости

Президент России Владимир Путин 9 июля проведет встречу в Кремле с генеральным директором ПАО «Русгидро» Виктором Хмариным. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

«Разговор пойдет о том, как обстоят дела. Известно, что в ряде регионов у нас и дефицит наметился, и так далее. Поэтому вопросов на повестке дня сегодняшнего совещания много», – уточнил представитель Кремля.

По его словам, 9 июля будет спокойный день. Крупных публичных мероприятий у главы государства нет. Песков добавил, что Путин поручил подготовить два совещания, которые планирует провести в ближайшие дни. Первое совещание состоится по вопросам образования с учетом завершения периода ЕГЭ и ОГЭ и проведения приемной кампании в вузы. Второе – по вопросам здравоохранения и демографии. Совещания готовятся в правительстве и блоке администрации президента. О них Кремль проинформирует позднее.

8 июля Путин провел встречу с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным. Чиханчин рассказал, что ведомство в 2024 г. заморозило активы лиц, внесенных в список экстремистов и террористов, на 250 млн руб. За рубежом Росфинмониторинг заморозил активы более 400 членов перечня. В прошлом году ведомство внесло в перечень организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму, 3165 физлиц и 80 организаций.

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