Чиханчин сообщил общую сумму заблокированных активов лиц из перечня экстремистов
Росфинмониторинг в 2024 г. заморозил активы лиц, внесенных в перечень экстремистов и террористов, на общую сумму в 250 млн руб. Об этом сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным, передает Кремль.
Он добавил, что за рубежом ведомство заморозило активы более 400 членов списка.
В общей сложности в 2024 г. Росфинмониторинг добавил в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, 3165 физических лиц и 80 организаций.
Чиханчин также доложил, что за прошлый год ведомство ликвидировало шесть теневых площадок с общим объемом порядка 11 млрд руб.
О том, что Чиханчин 8 июля выступит с докладом перед Путиным сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга. По его словам, предполагался традиционный доклад о работе ведомства и об обстановке у линии финразведки. Глава Росфинмониторинга и российский лидер на встрече обсудили вопросы противодействия незаконной деятельности в финансовой сфере и международной кооперации на данном направлении.