Путин 8 июля заслушает доклад главы Росфинмониторинга Чиханчина

В предыдущий раз Путин проводил встречу с Чиханчиным еще в ноябре 2023 г. Тогда глава Росфинмониторинга рассказал, что количество незаконных операций с использование криптовалюты в 2023 г. в России выросло в два раза. Большинство из них связано с оборотом наркотиков, мошенничеством, коррупцией и терроризмом. Рост числа преступлений в этом секторе Чиханчин связал с недостаточным регулированием со стороны надзорных органов.