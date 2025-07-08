Путин 8 июля заслушает доклад главы Росфинмониторинга Чиханчина
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин 8 июля выступит с докладом перед президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.
По его словам, это будет традиционный доклад о работе ведомства и об обстановке у линии финразведки.
Кроме того, 8 июля у президента запланированы внутренние встречи и совещания.
В предыдущий раз Путин проводил встречу с Чиханчиным еще в ноябре 2023 г. Тогда глава Росфинмониторинга рассказал, что количество незаконных операций с использование криптовалюты в 2023 г. в России выросло в два раза. Большинство из них связано с оборотом наркотиков, мошенничеством, коррупцией и терроризмом. Рост числа преступлений в этом секторе Чиханчин связал с недостаточным регулированием со стороны надзорных органов.