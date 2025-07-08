Росфинмониторинг в 2024 году ликвидировал шесть теневых площадок

О том, что Чиханчин 8 июля выступит с докладом перед Путиным, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга. По его словам, предполагался традиционный доклад о работе ведомства и об обстановке у линии финразведки.