Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Песков: между Россией и США нет разногласий

Ведомости

Между Россией и США нет разногласий, есть желание решить ситуацию на Украине политико-дипломатическим путем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Здесь нет разногласий. Здесь есть желание действительно решить проблему политико-дипломатическими средствами и сделать это очень быстро. Но сама сложность субстанции, сложность проблемы, к сожалению, не дает это сделать моментально, не позволяет это сделать моментально», – подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, уже проведена определенная работа: состоялись два непростых раунда переговоров. Российская сторона рассчитывает, что диалог продолжится в рамках третьего раунда. Предстоит начать обсуждение меморандумов, которыми стороны обменялись до этого.

«Это тоже будет очень сложный процесс и процесс, который будет проходить не в течение одной ночи или одного дня», – отметил Песков.

8 июля Песков сообщал, что Россия ожидает от Украины предложений по дате следующих переговоров. В тот же день министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отметил, что Анкара ждет ответа Киева относительно организации третьего раунда диалога с Москвой. По его информации, российская сторона уже подтвердила готовность участвовать в новой встрече.

С мая 2025 г. Стамбул принимает российско-украинские переговоры. Предыдущие раунды завершились масштабными обменами пленными и договоренностью начать обсуждение будущего меморандума.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных