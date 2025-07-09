Песков: между Россией и США нет разногласий

«Здесь нет разногласий. Здесь есть желание действительно решить проблему политико-дипломатическими средствами и сделать это очень быстро. Но сама сложность субстанции, сложность проблемы, к сожалению, не дает это сделать моментально, не позволяет это сделать моментально», – подчеркнул представитель Кремля.