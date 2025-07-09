Песков: между Россией и США нет разногласий
Между Россией и США нет разногласий, есть желание решить ситуацию на Украине политико-дипломатическим путем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Здесь нет разногласий. Здесь есть желание действительно решить проблему политико-дипломатическими средствами и сделать это очень быстро. Но сама сложность субстанции, сложность проблемы, к сожалению, не дает это сделать моментально, не позволяет это сделать моментально», – подчеркнул представитель Кремля.
По его словам, уже проведена определенная работа: состоялись два непростых раунда переговоров. Российская сторона рассчитывает, что диалог продолжится в рамках третьего раунда. Предстоит начать обсуждение меморандумов, которыми стороны обменялись до этого.
«Это тоже будет очень сложный процесс и процесс, который будет проходить не в течение одной ночи или одного дня», – отметил Песков.
8 июля Песков сообщал, что Россия ожидает от Украины предложений по дате следующих переговоров. В тот же день министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отметил, что Анкара ждет ответа Киева относительно организации третьего раунда диалога с Москвой. По его информации, российская сторона уже подтвердила готовность участвовать в новой встрече.
С мая 2025 г. Стамбул принимает российско-украинские переговоры. Предыдущие раунды завершились масштабными обменами пленными и договоренностью начать обсуждение будущего меморандума.