Песков прокомментировал угрозы Трампа разбомбить Москву

Песков прокомментировал угрозы Трампа разбомбить МосквуКремль призвал с осторожностью относиться к подобным сообщениям
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался подтвердить информацию CNN о том, что президент США Дональд Трамп якобы угрожал президенту РФ Владимиру Путину ударами по Москве и Пекину в случае начала конфликта на Украине и Тайване.
«Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть, при всем желании», – заявил Песков на брифинге, комментируя сообщение телеканала, которое ссылается на аудиозапись выступления Трампа перед донорами в 2024 г.
По словам представителя Кремля, в обозначенный период между Трампом и Путиным не было телефонных разговоров: «Речь идет о времени, когда Трамп еще не был президентом Соединенных Штатов».
Песков подчеркнул, что в Кремле не располагают сведениями о достоверности записи, и призвал с осторожностью относиться к подобным сообщениям: «Фейков сейчас гораздо больше, чем правдивой информации». Он также добавил, что такие вопросы логичнее адресовать Белому дому.
Ранее CNN опубликовала аудиозапись разговора Трампа и Путина, где первый грозил «разбомбить Москву», если Россия вступит в конфликт с Украиной.
«Я сказал Путину: «Если ты войдешь на Украину, я разбомблю Москву к чертовой матери. Я говорю тебе, что у меня нет выбора. <…> А потом [Путин] такой: «Я тебе не верю». Но он поверил мне на 10%», – сказал Трамп на аудиозаписи.