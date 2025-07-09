Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Песков прокомментировал угрозы Трампа разбомбить Москву

Кремль призвал с осторожностью относиться к подобным сообщениям
Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался подтвердить информацию CNN о том, что президент США Дональд Трамп якобы угрожал президенту РФ Владимиру Путину ударами по Москве и Пекину в случае начала конфликта на Украине и Тайване.

«Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть, при всем желании», – заявил Песков на брифинге, комментируя сообщение телеканала, которое ссылается на аудиозапись выступления Трампа перед донорами в 2024 г.

По словам представителя Кремля, в обозначенный период между Трампом и Путиным не было телефонных разговоров: «Речь идет о времени, когда Трамп еще не был президентом Соединенных Штатов».

Песков подчеркнул, что в Кремле не располагают сведениями о достоверности записи, и призвал с осторожностью относиться к подобным сообщениям: «Фейков сейчас гораздо больше, чем правдивой информации». Он также добавил, что такие вопросы логичнее адресовать Белому дому.

Ранее CNN опубликовала аудиозапись разговора Трампа и Путина, где первый грозил «разбомбить Москву», если Россия вступит в конфликт с Украиной.

«Я сказал Путину: «Если ты войдешь на Украину, я разбомблю Москву к чертовой матери. Я говорю тебе, что у меня нет выбора. <…> А потом [Путин] такой: «Я тебе не верю». Но он поверил мне на 10%», – сказал Трамп на аудиозаписи.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных