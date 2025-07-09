CNN: Трамп в 2024 году обещал разбомбить Москву

«Я сказал Путину: «Если ты войдешь на Украину, я разбомблю Москву к чертовой матери. Я говорю тебе, что у меня нет выбора. <…> А потом [Путин] такой: «Я тебе не верю». Но он поверил мне на 10%», – сказал Трамп на аудиозаписи».