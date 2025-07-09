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CNN: Трамп в 2024 году обещал разбомбить Москву

Ведомости

В 2024 г. нынешний президент США Дональд Трамп на закрытом собрании спонсоров заявил, что в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным грозил «разбомбить Москву», если Россия вступит в конфликт с Украиной. Соответствующую аудиозапись опубликовал CNN.

«Я сказал Путину: «Если ты войдешь на Украину, я разбомблю Москву к чертовой матери. Я говорю тебе, что у меня нет выбора. <…> А потом [Путин] такой: «Я тебе не верю». Но он поверил мне на 10%», – сказал Трамп на аудиозаписи».

Кроме того, по словам Трампа, аналогичное предупреждение было передано им председателю КНР Си Цзиньпину о возможном вторжении на Тайвань: он сказал ему, что в ответ Вашингтон разбомбит Пекин.

Отмечается, что высказывания прозвучали в тот момент, когда Трамп обосновывал необходимость своего переизбрания на второй срок. CNN считает, что данная аудиозапись демонстрирует «более раскрепощенную сторону Трампа», которую он был готов показать за закрытыми дверями для привлечения богатых спонсоров.

8 июля Трамп заявил, что задача по стабилизации ситуации между Россией и Украиной оказалась сложнее, чем ожидалось. В этот же день президент США объявил, что Вашингтон предоставят Киеву дополнительное вооружение преимущественно оборонительного характера. Это решение подтвердил Пентагон. 1 июля издание Politico писало о временной приостановке поставок американский зенитных ракет и высокоточных боеприпасов.

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