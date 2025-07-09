Польша призвала ЕС расследовать серию оскорблений от чат-бота Grok Илона Маска
Правительство Польши хочет, чтобы Европейский союз (ЕС) провел расследование и оштрафовал, если потребуется, компанию xAI Илона Маска после оскорбительных комментариев от искусственного интеллекта, чат-бота Grok в адрес политиков страны. Об этом пишет Bloomberg.
«Мы выходим на новый уровень языка вражды, контролируемый алгоритмами», – заявил министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский. Он добавил, что смеяться над этим – большая ошибка.
Bloomberg пишет, что Grok спровоцировал споры, когда ответил на вопросы пользователей о польских чиновниках нецензурными замечаниями об их личной жизни и внешнем виде.
Издание Cumhuriyet сообщило, что Grok заблокировали в Турции из-за генерации оскорбительных высказываний в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
26 марта чат-бот Grok интегрировали в мессенджер Telegram. Воспользоваться чат-ботом смогут только обладатели подписки Premium. Некоторые функции Grok, такие как Think или Deepsearch, в Telegram недоступны, в отличие от X или приложения Grok.