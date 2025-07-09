В Пакистане ожидают предложений в области ядерной энергетики от РФ

27 июня глава «Росатома» Алексей Лихачев также обсудил перспективы сотрудничества в сфере атомной энергетики между Россией и Малайзией. Он встретился с вице-премьером страны Фадиллой Юсофом в Москве. Тогда представители сторон договорились о конкретных шагах взаимодействия, а особый акцент в диалоге был сделан на оценке возможности применения технологий «Росатома».