В Пакистане ожидают предложений в области ядерной энергетики от РФ
Исламабад стремится к снижению расходов на энергоносители и с этой целью ждет предложений от России в сфере ядерной энергетики, заявил спецпомощник премьер-министра Пакистана по вопросам промышленности Харун Ахтар Хан, передает ТАСС.
Он также напомнил, что государство приветствует расширение использования мирного атома. Харун Ахтар Хан отметил, что ядерная энергия одна из самых дешевых среди всех видов, поэтому Пакистан заинтересован в сотрудничестве с Россией на фоне высоких цен на энергоресурсы внутри страны.
«Это является серьезным препятствием для ведения бизнеса в Пакистане. Безусловно, мы с нетерпением ждем этого», - заявил спецпомощник пакистанского премьера (о желании бороться с повышенными ценами).
27 июня глава «Росатома» Алексей Лихачев также обсудил перспективы сотрудничества в сфере атомной энергетики между Россией и Малайзией. Он встретился с вице-премьером страны Фадиллой Юсофом в Москве. Тогда представители сторон договорились о конкретных шагах взаимодействия, а особый акцент в диалоге был сделан на оценке возможности применения технологий «Росатома».