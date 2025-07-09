Газета
Телеграм
Главная / Политика /

В Пакистане ожидают предложений в области ядерной энергетики от РФ

Ведомости

Исламабад стремится к снижению расходов на энергоносители и с этой целью ждет предложений от России в сфере ядерной энергетики, заявил спецпомощник премьер-министра Пакистана по вопросам промышленности Харун Ахтар Хан, передает ТАСС.

Он также напомнил, что государство приветствует расширение использования мирного атома. Харун Ахтар Хан отметил, что ядерная энергия одна из самых дешевых среди всех видов, поэтому Пакистан заинтересован в сотрудничестве с Россией на фоне высоких цен на энергоресурсы внутри страны.

«Это является серьезным препятствием для ведения бизнеса в Пакистане. Безусловно, мы с нетерпением ждем этого», - заявил спецпомощник пакистанского премьера (о желании бороться с повышенными ценами).

27 июня глава «Росатома» Алексей Лихачев также обсудил перспективы сотрудничества в сфере атомной энергетики между Россией и Малайзией. Он встретился с вице-премьером страны Фадиллой Юсофом в Москве. Тогда представители сторон договорились о конкретных шагах взаимодействия, а особый акцент в диалоге был сделан на оценке возможности применения технологий «Росатома».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных