Пакистан намерен запустить прямое железнодорожное сообщение с Россией

По его словам, сейчас Пакистан занимается реализацией двух проектов, по одному из которых страна подписала соглашение о подготовке технико-экономического обоснования между Узбекистаном, Афганистаном и Пакистаном. Это было сделано для того, чтобы будущее ж/д сообщение было связано с Казахстаном, Белоруссией и Россией, добавил он. Предполагается, что решение будет реализовано на основе пилотного проекта.