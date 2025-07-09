Пакистан намерен запустить прямое железнодорожное сообщение с Россией
Пакистан намерен запустить прямое железнодорожное сообщение с Россией, Белоруссией и Казахстаном. Об этом ТАСС сообщил специальный помощник премьер-министра страны по вопросам промышленности Харун Ахтар Хан.
По его словам, сейчас Пакистан занимается реализацией двух проектов, по одному из которых страна подписала соглашение о подготовке технико-экономического обоснования между Узбекистаном, Афганистаном и Пакистаном. Это было сделано для того, чтобы будущее ж/д сообщение было связано с Казахстаном, Белоруссией и Россией, добавил он. Предполагается, что решение будет реализовано на основе пилотного проекта.
Ахтар Хан также рассказал о планах Пакистана запустить первый грузовой поезд в Россию. По его словам, это соединение может открыть возможности для будущей торговли и промышленного сотрудничества между Россией и странами Центральной Азии.
С середины июня два железнодорожных маршрута между Россией и КНДР возобновили свое действие. С 17 июня заработал прямой международный маршрут между Пхеньяном и Москвой, с 19 июня – между Пхеньяном и Хабаровском.