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В Пакистане заявили о победе России над санкциями

Ведомости

Россия смогла показать всему миру, что способна преодолеть санкции и сделать так, чтобы экономика работала хорошо в этих условиях, рассказал спецпомощник премьер-министра Пакистана по вопросам промышленности Харун Ахтар Хан, передает ТАСС.

«Видите ли, я думаю, что Россия доказала и показала миру, что, несмотря на эти санкции, все идет хорошо», – ответил он на вопрос о влиянии санкций на сотрудничество Пакистана и РФ, в том числе на поставки нефти.

Спецпомощник премьера страны отметил среди признаков бурного развития экономики переполненные аэропорты и шоссе. Он объяснил, что «у людей есть деньги, чтобы купить билеты». Он выразил надежду на то, что страны, участвующие в конфликте с Россией, «пойдут по мирной траектории».

Харун Ахтар Хан также заявил, что Пакистан намерен запустить прямое железнодорожное сообщение с Россией, Белоруссией и Казахстаном. По его словам, для реализации этой цели сейчас Пакистан занимается двумя проектами, по одному из которых страна подписала соглашение о подготовке технико-экономического обоснования между Узбекистаном, Афганистаном и Пакистаном. 

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