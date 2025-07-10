Посольство РФ занимается ситуацией с задержанием баскетболиста Касаткина
Посольство России во Франции занимается ситуацией с задержанием российского профессионального баскетболиста Даниила Касаткина. Об этом заявила «РИА Новости» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
9 июля парижский суд арестовал Касаткина по запросу США. Спортсмена задержали в аэропорту «Шарль де Голль» в Париже 21 июня. Он прибыл во Францию из США, где играл за студенческую команду в Университете штата Пенсильвания.
Американские власти обвиняют Касаткина в связях с преступной группой, которая с 2020 по 2022 г. совершила хакерские атаки на компьютерные системы порядка 900 компаний и двух федеральных правительственных учреждений в США с использованием программ-вымогателей. Преступники требовали выкуп за прекращение атак. Баскетболист отверг любую причастность к хакерским атакам.