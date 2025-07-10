Посольство РФ занимается ситуацией с задержанием баскетболиста Касаткина

Американские власти обвиняют Касаткина в связях с преступной группой, которая с 2020 по 2022 г. совершила хакерские атаки на компьютерные системы порядка 900 компаний и двух федеральных правительственных учреждений в США с использованием программ-вымогателей. Преступники требовали выкуп за прекращение атак. Баскетболист отверг любую причастность к хакерским атакам.