Во Франции арестовали российского баскетболиста по запросу США
Парижский суд постановил арестовать российского профессионального баскетболиста Даниила Касаткина по запросу США, сообщает AFP.
Американская сторона подозревает его в причастности к хакерским атакам. Спортсмен был задержан в аэропорту Шарля де Голля в Париже 21 июня. По данным официальных лиц, он прибыл во Францию из США, где играл за студенческую команду в Университете штата Пенсильвания.
Власти США обвиняют Касаткина в связях с преступной группой, которая в период с 2020 по 2022 г. совершила хакерские атаки на компьютерные системы около 900 компаний и двух федеральных правительственных учреждений в США с использованием программ-вымогателей. Преступники требовали выкуп за прекращение атак.
26-летний Касаткин отверг любую причастность к хакерским атакам.