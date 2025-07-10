Во Франции арестовали российского баскетболиста по запросу США

Власти США обвиняют Касаткина в связях с преступной группой, которая в период с 2020 по 2022 г. совершила хакерские атаки на компьютерные системы около 900 компаний и двух федеральных правительственных учреждений в США с использованием программ-вымогателей. Преступники требовали выкуп за прекращение атак.