Путин 10 июля проведет совещание по теме образования
В связи с тем, что в РФ закончился период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) и подходит к концу время вступительных испытаний в вузы, президент РФ Владимир Путин 10 июля проведет совещание по теме образования. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.
По его словам, на мероприятии будут присутствовать вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
Кроме того, 10 июля Путин проведет ряд встреч, которые будут носить служебный, закрытый характер.
В 2025 г. основной период ЕГЭ в России прошел с 23 мая по 23 июня. Он начался с экзаменов по литературе, химии и истории. 27 мая российские школьники прошли тестирование по базовой и профильной математике, 30 мая – по русскому языку. Всего на ЕГЭ в основной период были зарегистрированы 712 000 человек, из которых 637 000 – выпускники этого года.