ЕГЭ в цифрах и графиках

ЕГЭ в цифрах и графикахСредний балл растет, как и балл поступивших на бюджет
Почти 682 000 человек приняли участие в основном периоде сдачи ЕГЭ-2025 (в 2024 г. их было более 665 000 человек), из них свыше 631 000 – выпускники этого года, сообщил Рособрнадзор 7 июля. Согласно предварительным итогам, 6820 участников сдали по одному предмету на 100 баллов, 331 человек – по два, 13 человек – три, и одна выпускница из Москвы – по четырем. «Ведомости» рассказывают, как менялся единый госэкзамен с момента своего появления, а также насколько выросли баллы российских выпускников и поступивших на бюджетные и платные места в вузах.
Как менялся ЕГЭ и средний балл по нему
ЕГЭ – обязательный выпускной экзамен для одиннадцатиклассников и одновременно с этим вступительный в вузы. Он проводится во всех 89 регионах России для проверки знаний школьной программы. Обязательный минимум состоит из русского языка и математики (базовая или профильная). Остальные экзамены ученики выбирают по своему усмотрению.
Основной этап ЕГЭ в этом году проходил с 23 мая по 23 июня, а повторно сдать один из предметов (результаты первого экзамена в таком случае автоматически аннулируются) можно было 3 или 4 июля. Дополнительный период (нужны веские основания для пропуска в основной период) состоится в сентябре.
В этом году для поступления в вузы выпускникам необходимо набрать хотя бы 42 балла за экзамены по русскому языку и обществознанию. Минимальный порог по математике, физике, биологии и химии составляет 39 баллов, по истории – 35 баллов, по информатике – 44, по иностранному языку – 30, по литературе и географии – 40.
Постановление правительства РФ об организации эксперимента по введению Единого государственного экзамена было опубликовано в феврале 2001 г. Автором инициативы, призванной устранить коррупцию при поступлении в вузы, стал министр просвещения (1998–2004 гг.) Владимир Филиппов. В том же году в рамках эксперимента прошла первая экзаменационная кампания в Самарской и Ростовской областях, Чувашии, Якутии и Марий Эл – в ней приняли участие 30 000 человек. Число регионов и участников экзамена росло с каждым годом, и уже в 2009 г. ЕГЭ по русскому языку и математике стал обязательным для всех выпускников школ. С этого же года экзамен является одновременно вступительным в большинство российских вузов.
В мае 2013 г. произошел крупный скандал: в первый день кампании, когда участники сдавали ЕГЭ по русскому языку, в сети вскоре после проведения экзамена на Дальнем Востоке оказались заполненные бланки тестов. В результате уже с 2014 г. для каждого часового пояса были разработаны свои варианты заданий, а школьники начали сдавать экзамен под видеокамерами. По утверждению Рособрнадзора, больше утечек ЕГЭ не было.
В 2015 г. экзамен по математике был разделен на базовую (для получения аттестата) и профильную (для поступления в вуз), а из ЕГЭ по русскому языку были исключены задания с выбором одного из предложенных вариантов ответа (впоследствии такие задания убрали и из других предметов). В экзамен по иностранному языку была добавлена устная часть. С 2019 г. введен ЕГЭ по китайскому, что сделало его пятым языком на выбор для участников, наряду с английским, немецким, французским и испанским.
В 2020 г. из-за пандемии коронавируса власти приняли решение выдавать аттестаты всем выпускникам на основе итоговых годовых оценок. Обязательным ЕГЭ оставался только для тех, кто планировал поступать в вузы. В 2021 г. аттестат можно было получить после сдачи государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по русскому языку и математике, необходимость сдачи ЕГЭ для поступления в вузы сохранилась. В том же году экзамен по информатике стали сдавать на компьютерах – прежде выпускники выполняли работу на бумажных бланках.
В последние годы средний балл ЕГЭ растет. В 2024 г. он достиг 66 баллов по сравнению с 59,9 балла в 2015 г., сообщало Минпросвещения в конце прошлого года. Отдельно ведомство тогда отметило увеличение интегрированного среднего балла по естественно-научным предметам (математика, химия, биология и физика): в 2024 г. он составил 60,9 балла по сравнению с 55,4 балла в 2019 г.
Наибольший прирост за последние девять лет наблюдался в среднем балле ЕГЭ по профильной математике, убедились «Ведомости»: если в 2017 г. он составил 47,1, то в 2025 г. – уже 62. Также существенно вырос средний балл и по физике – с 53,2 до 61,7. При этом число сдающих оба этих предмета в 2024 г. существенно снизилось по сравнению с 2019 г. (данные за 2025 г. пока отсутствуют, хотя Рособрнадзор сообщил, что в 2025 г. число сдававших экзамен по профильной математике выросло на 11%, а по физике – на 16%).
Вместе с тем по информатике результаты хоть и выросли в 2025 г. до 55,9 балла, но остаются существенно ниже результатов 2017 г. (59,2). Число же выбравших этот предмет выпускников выросло более чем в полтора раза. По русском языку средний балл с 2017 г. находился в диапазоне 69-71 балла, но резко снизился в 2024 г. – до 63,9. В 2025 г. показатель продолжил снижение – выпускники набрали в среднем 60,7 балла по этому предмету. Похожая ситуация с ЕГЭ по английскому языку (64,1 в 2025 г. по сравнению с 70,2 в 2017 г.). По обществознанию средний балл в 2025 г. составил 53,6 по сравнению с 55,4 в 2017 г.
Сколько баллов необходимо для поступления в вуз
Если средний балл ЕГЭ в целом по России вырос в 2024 г. до 66, то средний балл ЕГЭ зачисленных на первый курс по итогам прошлого года составил 70,2, следует из данных ежегодного мониторинга НИУ-ВШЭ качества приема в российские вузы, которые проанализировали «Ведомости». Показатель с 2015 г. вырос на 6%. При этом для московских вузов сам балл и его прирост выше – за девять лет он вырос с 73,7 до 80,9 (+9,8%). Для Санкт-Петербурга показатель увеличился с 74 до 78,1 (+5,5%). Средний балл поступивших на платные места по России увеличился на 6,3% – с 60,3 до 64,1.
Одновременно ускоренными темпами растет и число поступивших на бюджет. Если в 2018 г. на бюджетные места поступили почти 274 000 студентов, то в 2024 г. – уже 337 200 (+23%). В московских вузах бюджетный прием рос меньшими темпами: с 50 750 до 59 750 (+17,7%). Число поступивших на платные места по стране при этом за аналогичный период снизилось с 175 500 до 171 350 (-2%). В Москве показатель, наоборот, вырос – с 42 400 до 54 100 (+27,5%).
При общем увеличении бюджетного и платного приема в российских вузах за последние три года выросло только число тех зачисленных на первый курс, кто набрал в среднем меньше 56 баллов ЕГЭ (+14%). Их доля в общем наборе выросла с 18 до 20%. Для групп выпускников, набравших 56-69, 70-79 и более 80 баллов число поступивших только снизилось. Одновременно почти в 1,5 раза выросло число зачисленных по вступительным испытаниям вуза, отдельным квотам и прочим основаниям.
Среди российских вузов, занимающих верхние строчки в рейтинге качества приема НИУ-ВШЭ, сильнее прочих за последние десять лет вырос средний балл ЕГЭ у РУДН и МИСиС (с 74,6 у обоих до 90,1 и 89,4 соответственно). В 2024 г. самый высокий средний балл был у студентов, поступивших в МФТИ (98,1), МГИМО (95,8), НИУ-ВШЭ (95,7) РАНХиГС (95,3). В целом, если в 2014 г. только у двух вузов (МГИМО и МФТИ) средний бал зачисленных превышал 90, то в 2024 г. таких вузов стало уже 11. В прошлом году технические вузы впервые заняли половину Топ-20 российских вузов по качеству приема. Всего из 15 крупнейших вузов России девять находятся в Москве, а два – в Санкт-Петербурге.
Наибольшее число студентов-платников в 2024 г. поступили в НИУ-ВШЭ (4666), Финансовый университет при правительстве РФ (2836), СПБГУ (2724), Волгоградский госуниверситет (2603) и МГУ (2557). Самое дорогое образование – в НИУ-ВШЭ (в среднем 590 000 руб. за год), Сеченовском университете (492 000 руб. ) и МГУ (452 000 руб.).
Как отмечают сами авторы мониторинга, в России наблюдается значимый прирост количества платных мест в вузах при общем сохранении качества приема и повышения бюджетного набора. В стране начинает, по их оценке, формироваться «культура готовности платить за качественное и востребованное на рынке труда высшее образование». Бюджетными местами по очной форме обучения при этом обеспечено более 60 % выпускников школ, а число зачисленных на бюджет в 2024 г. выросло на 1,6% по сравнению с 2023 г.
Как недавние выпускники сами относятся к ЕГЭ
Российские студенты 1-3 курса воспринимают ЕГЭ в первую очередь как вступительный экзамен в вуз, у которого есть неоспоримые преимущества, показало исследование ВЦИОМ в 2023 г. Главные среди них – понятная процедура подготовки и критерии оценивания, большой выбор вузов и равные условия поступления. Сам министр просвещения Сергей Кравцов в 2016 г. (тогда возглавлял Рособрадзор) называл в колонке для «Ведомостей» главными достижениями ЕГЭ прозрачность и объективность экзамена. Среди недостатков экзамена опрошенные студенты отметили сложность заданий и высокую психологическую нагрузку.
Исследование ВЦИОМ показало, что 65% недавних выпускников смогли поступить именно в тот вуз, в который рассчитывали, 21% – в «запасной вариант» и только 9% – туда, куда удалось пройти. В два вуза и более документы подают 73% абитуриентов, а только в один – 24%.
По мнению 59% студентов, ЕГЭ справляется со своей главной задачей – предоставить всем выпускникам равные возможности поступить в любые вузы России, не согласны с этим 36% учащихся. При этом аналитики обратили внимание на то, что нет существенной разницы во взглядах по этому вопросу между студентами, переехавшими в другой регион, и теми, кто остался учиться в вузе в том же регионе, где обучался в школе. Всего порядка 28% опрошенных студентов поступили в вуз в другом регионе, показало исследование. Поступившие на бюджет в 1,5 раза чаще учатся в другом регионе, чем учащиеся на коммерческой основе.
В декабре 2024 г. глава СПЧ Валерий Фадеев на заседании совета с участием президента Владимира Путина поднял вопрос о введении интегральной оценки знаний выпускников. По мнению Фадеева, старшеклассники во время обучения концентрируются только на тех дисциплинах, которые планируют сдавать на ЕГЭ, а другие предметы оказываются ненужными. Введение среднего балла знаний школьников, говорил глава СПЧ, должен учитываться при поступлении в университет наряду с результатами ЕГЭ. Уже в феврале 2025 г. Путин поручил правительству обсудить с профессиональным и родительским сообществами целесообразность введения интегральной оценки. Руководители российских вузов в свою очередь предложили увеличить количество баллов, которые может получить абитуриент за индивидуальные достижения при поступлении в университет: с 10 до 15–20 баллов.