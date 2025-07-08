ЕГЭ в цифрах и графиках

Вместе с тем по информатике результаты хоть и выросли в 2025 г. до 55,9 балла, но остаются существенно ниже результатов 2017 г. (59,2). Число же выбравших этот предмет выпускников выросло более чем в полтора раза. По русском языку средний балл с 2017 г. находился в диапазоне 69-71 балла, но резко снизился в 2024 г. – до 63,9. В 2025 г. показатель продолжил снижение – выпускники набрали в среднем 60,7 балла по этому предмету. Похожая ситуация с ЕГЭ по английскому языку (64,1 в 2025 г. по сравнению с 70,2 в 2017 г.). По обществознанию средний балл в 2025 г. составил 53,6 по сравнению с 55,4 в 2017 г.