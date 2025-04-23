Ректоры просят усилить роль индивидуальных достижений при поступлении в вузы

Ректоры просят усилить роль индивидуальных достижений при поступлении в вузыЭто позволит увидеть ценности абитуриента и оценить его готовность работать в профессии
Руководители российских вузов поддержали идею увеличить количество баллов, которые может получить абитуриент за индивидуальные достижения при поступлении в университет: с 10 до 15–20 баллов. По их мнению, сегодняшнее оценивание поступающих по результатам ЕГЭ дает недостаточную информацию об абитуриенте. Предложение по увеличению объема баллов за индивидуальные достижения абитуриента озвучил ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана Михаил Гордин на заседании временной рабочей группы Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 22 апреля.
По словам Гордина, удвоение количества баллов индивидуальных достижений позволит вузам узнать больше информации о своих абитуриентах и выбрать из них «тех, кого сами считаем нужным». При этом он предложил ввести такую возможность в качестве эксперимента только для 30 самых престижных университетов страны. Такие университеты, по его мнению, не будут использовать индивидуальные баллы для коррупции, так как дорожат своей репутацией.
Удвоить число баллов за индивидуальные достижения предложил на заседании и ректор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Владимир Шевченко. Например, технические вузы, готовящие будущих специалистов на военных объектах, смогут с помощью дополнительных баллов оценить «общекультурные» ценности поступающего и его готовность работать в интересах государственной безопасности, пояснил он.
Ректор Первого МГМУ им. И. М. Сеченова (Сеченовский университет) Петр Глыбочко считает, что индивидуальные баллы позволяют оценить готовность молодых людей к работе в медицине. Например, медицинские вузы учитывают участие абитуриентов в научных конференциях и других профориентационных мероприятиях. В медицинские вузы не должны поступать «случайные люди», не готовые к трудностям профессии, сказал он.
Проректор по учебной работе Московского педагогического государственного университета Татьяна Балабаева считает, что единственный недостаток ЕГЭ заключается в том, что экзамен не дает вузам «увидеть» своих абитуриентов, в отличие от учета индивидуальных достижений. Все же при создании новых форм отчетности для абитуриента важно учитывать, не перегрузят ли физиологическое и психическое состояние поступающих такие поправки, сказала она.
Предложение увеличить объем индивидуальных достижений до 15 баллов поддержал на заседании ректор Финансового университета при правительстве Станислав Прокофьев. Такая идея кажется ему предпочтительнее введения интегральной оценки, которая создаст неравенство между выпускниками сильных и более слабых школ. В таком случае сами родители и школьники начнут выбирать школы, в которых проще учиться, считает ректор.
Учет интегральной оценки действительно приведет к неравенству между абитуриентами, учившимися в разных школах, согласилась на заседании замглавы Минобрнауки Ольга Петрова. При этом запустить пилот по увеличению баллов за индивидуальные достижения можно, но необходимо подумать, какие именно заслуги учитывать в таком портфолио, считает она.
Все же ректор Уральского федерального университета им. Б. Н. Ельцина идею учета интегральной оценки при поступлении в вузы поддержал. По его мнению, оценки ребенка вне зависимости от качества образования в его школе отражают мотивированность ученика.
Что такое интегральная оценка
Проректор НИУ ВШЭ Татьяна Васильева подчеркнула, что средний балл аттестата не должен быть единственным параметром, который учитывался бы в интегральной оценке. В интегральной оценке нужно учитывать те «мягкие навыки» (soft skills – англ.), которые получил школьник во время волонтерства, участия в школьных олимпиадах и т. д.
Введение интегральной оценки в школах приведет к увеличению давления на учителей со стороны учеников и их родителей, которые будут стремиться повысить оценку за тот или иной предмет, предупредил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Он также попросил главу СПЧ Валерия Фадеева провести еще одно заседание, к которому Минпросвещения и Рособрнадзор подготовят свои предложения.
Интегральная оценка, по сути, является субъективной оценкой учителем усердия ученика или его достижений, рассказал «Ведомостям» старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин. «У нас очень и очень разные школы и, соответственно, требования к достижениям детей», – сказал он. Такое же мнение разделяет профессор института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.
При этом идея расширить перечень индивидуальных достижений более «жизнеспособна», продолжает Илюхин. Например, в дополнительных баллах можно учитывать участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, участие в школьных конференциях и др. Главное, чтобы эти достижения были «объективно фиксируемыми», считает он. Все же повышать качество отбора абитуриентов стоит не за счет увеличения баллов за индивидуальные достижения, а через расширение перечня таких достижений, считает Абанкина.