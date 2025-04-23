Ректоры просят усилить роль индивидуальных достижений при поступлении в вузы

Что такое интегральная оценка

Вопрос введения интегральной оценки поднял в декабре 2024 г. глава СПЧ Фадеев на заседании совета с участием президента Владимира Путина. По мнению Фадеева, старшеклассники во время обучения концентрируются только на тех дисциплинах, которые планируют сдавать на ЕГЭ, а другие предметы оказываются ненужными. Он считает, что нужна некая интегральная оценка знаний выпускников школы – например, средний балл, как это было в Советском Союзе. Этот средний балл, говорил глава СПЧ, должен учитываться при поступлении в университет наряду с результатами ЕГЭ. Уже в феврале 2025 г. Путин поручил правительству обсудить с профессиональным и родительским сообществами целесообразность введения интегральной оценки.