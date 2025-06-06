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Музаев: утечек заданий ЕГЭ не было ни разу с 2013 года

Ведомости

Утечек заданий Единого государственного экзамена (ЕГЭ) не было с 2013 г., заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев во время пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», посвященной первым результатам ЕГЭ 2025 г.

По его словам, с 2013 г., когда была массовая утечка контрольно-измерительных материалов (КИМ), сделаны серьезные выводы. С того времени поменялось руководство Рособрнадзора и ход самого экзамена.

3 июня в Рособрнадзоре сообщили, что если участник ЕГЭ разместил изображение своего КИМ в интернете, то его работа будет аннулирована. В ведомстве рассказали, что каждый КИМ имеет уникальную подложку, по которой можно определить, кто из сдающих опубликовал данные материалы. По фотографии определяется регион, школа и аудитория, в которой участник ЕГЭ писал экзамен.

«Технология передачи КИМа устроена таким образом, что "слить" их до начала экзамена технически невозможно. Совпадений заданий между разными часовыми поясами нет. Это один из мифов, совершенно не соответствующих действительности», – говорится в сообщении.

Рособрнадзор также указывал, что с начала проведения ЕГЭ в 2025 г. зафиксировано 483 случая удаления участников тестирования из-за нарушений правил. В этом году ЕГЭ сдают около 714 000 человек.

По состоянию на 4 июня с экзаменов по математике (базового и профильного уровня) удалено 97 человек, а с экзамена по русскому языку – 168 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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