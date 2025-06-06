Музаев: утечек заданий ЕГЭ не было ни разу с 2013 года
Утечек заданий Единого государственного экзамена (ЕГЭ) не было с 2013 г., заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев во время пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», посвященной первым результатам ЕГЭ 2025 г.
По его словам, с 2013 г., когда была массовая утечка контрольно-измерительных материалов (КИМ), сделаны серьезные выводы. С того времени поменялось руководство Рособрнадзора и ход самого экзамена.
3 июня в Рособрнадзоре сообщили, что если участник ЕГЭ разместил изображение своего КИМ в интернете, то его работа будет аннулирована. В ведомстве рассказали, что каждый КИМ имеет уникальную подложку, по которой можно определить, кто из сдающих опубликовал данные материалы. По фотографии определяется регион, школа и аудитория, в которой участник ЕГЭ писал экзамен.
«Технология передачи КИМа устроена таким образом, что "слить" их до начала экзамена технически невозможно. Совпадений заданий между разными часовыми поясами нет. Это один из мифов, совершенно не соответствующих действительности», – говорится в сообщении.
Рособрнадзор также указывал, что с начала проведения ЕГЭ в 2025 г. зафиксировано 483 случая удаления участников тестирования из-за нарушений правил. В этом году ЕГЭ сдают около 714 000 человек.
По состоянию на 4 июня с экзаменов по математике (базового и профильного уровня) удалено 97 человек, а с экзамена по русскому языку – 168 человек.