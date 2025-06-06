Музаев: утечек заданий ЕГЭ не было ни разу с 2013 года

3 июня в Рособрнадзоре сообщили, что если участник ЕГЭ разместил изображение своего КИМ в интернете, то его работа будет аннулирована. В ведомстве рассказали, что каждый КИМ имеет уникальную подложку, по которой можно определить, кто из сдающих опубликовал данные материалы. По фотографии определяется регион, школа и аудитория, в которой участник ЕГЭ писал экзамен.