Работы участников ЕГЭ будут аннулированы при размещении материалов в интернете

В ведомстве рассказали, что каждый КИМ имеет уникальную подложку, по которой можно определить, кто из сдающих опубликовал данные материалы. В частности, по фотографии можно определить регион, школу и аудиторию, в которой участник ЕГЭ писал экзамен. В ведомстве существует группа мониторинга, которая отслеживает случаи появления изображений КИМов в публичном пространстве, отметили в Рособрнадзоре.