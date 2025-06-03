Работы участников ЕГЭ будут аннулированы при размещении материалов в интернете
Если участник единого государственного экзамена (ЕГЭ) разместил изображение своего контрольно-измерительного материала (КИМ) в интернете, его работа будет аннулирована. Об этом сообщили в Рособрнадзоре. В таком случае пересдать экзамен можно будет только в следующем году.
В ведомстве рассказали, что каждый КИМ имеет уникальную подложку, по которой можно определить, кто из сдающих опубликовал данные материалы. В частности, по фотографии можно определить регион, школу и аудиторию, в которой участник ЕГЭ писал экзамен. В ведомстве существует группа мониторинга, которая отслеживает случаи появления изображений КИМов в публичном пространстве, отметили в Рособрнадзоре.
В пресс-службе ведомства также рассказали, что фото материалов ЕГЭ, размещенные в интернете, не являются утечкой, поскольку они публикуются после проведения экзамена.
«Технология передачи КИМа устроена таким образом, что "слить" их до начала экзамена технически невозможно. Совпадений заданий между разными часовыми поясами нет. Это один из мифов, совершенно не соответствующих действительности», – говорится в сообщении.
Основной период ЕГЭ в 2025 г. начался с экзаменов по литературе, химии и истории. 27 мая школьники прошли тестирование по базовой и профильной математике. 30 мая стартовал экзамен по русскому языку. Всего зарегистрировались на ЕГЭ в основной период 712 000 человек, 637 000 из них – выпускники текущего года.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов 30 мая сообщал, что ЕГЭ по русскому языку прошел в штатном режиме, сбоев не зафиксировано. По его словам, указанный экзамен сдавали около 650 000 участников. Было задействовано 6000 пунктов сдачи ЕГЭ.