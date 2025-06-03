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Работы участников ЕГЭ будут аннулированы при размещении материалов в интернете

Ведомости

Если участник единого государственного экзамена (ЕГЭ) разместил изображение своего контрольно-измерительного материала (КИМ) в интернете, его работа будет аннулирована. Об этом сообщили в Рособрнадзоре. В таком случае пересдать экзамен можно будет только в следующем году.

В ведомстве рассказали, что каждый КИМ имеет уникальную подложку, по которой можно определить, кто из сдающих опубликовал данные материалы. В частности, по фотографии можно определить регион, школу и аудиторию, в которой участник ЕГЭ писал экзамен. В ведомстве существует группа мониторинга, которая отслеживает случаи появления изображений КИМов в публичном пространстве, отметили в Рособрнадзоре.

В пресс-службе ведомства также рассказали, что фото материалов ЕГЭ, размещенные в интернете, не являются утечкой, поскольку они публикуются после проведения экзамена. 

«Технология передачи КИМа устроена таким образом, что "слить" их до начала экзамена технически невозможно. Совпадений заданий между разными часовыми поясами нет. Это один из мифов, совершенно не соответствующих действительности», – говорится в сообщении.

Основной период ЕГЭ в 2025 г. начался с экзаменов по литературе, химии и истории. 27 мая школьники прошли тестирование по базовой и профильной математике. 30 мая стартовал экзамен по русскому языку. Всего зарегистрировались на ЕГЭ в основной период 712 000 человек, 637 000 из них – выпускники текущего года.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов 30 мая сообщал, что ЕГЭ по русскому языку прошел в штатном режиме, сбоев не зафиксировано. По его словам, указанный экзамен сдавали около 650 000 участников. Было задействовано 6000 пунктов сдачи ЕГЭ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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