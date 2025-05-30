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Кравцов: ЕГЭ по русскому языку прошел без сбоев

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ЕГЭ по русскому языку прошел в штатном режиме, сбоев не зафиксировано. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в рамках рабочей поездки в Нижний Новгород.

По его словам, указанный экзамен сдавали около 650 000 участников. Было задействовано 6000 пунктов сдачи ЕГЭ. Кравцов рассказал, что вместе с вице-премьером России Дмитрием Чернышенко ознакомился с ходом проведения экзамена в одном из пунктов в Нижнем Новгороде.

«Убедились в том, что экзамен проходит объективно, честно и обеспечен соответствующий порядок», – цитирует его ТАСС.

Основной период ЕГЭ в 2025 г. начался с экзаменов по литературе, химии и истории. 27 мая школьники прошли тестирование по базовой и профильной математике. 30 мая стартовал экзамен по русскому языку. Всего зарегистрировались на ЕГЭ в основной период 712 000 человек, 637 000 из них – выпускники текущего года.

Согласно исследованию образовательной платформы «Умскул», 27% девятиклассников и порядка 20% выпускников 11 классов считают русский язык наиболее сложным предметом. Сложность математики отметили 25% девятиклассников (ОГЭ) и 17% выпускников (профильная математика на ЕГЭ). Кроме того, в список сложных предметов вошло обществознание, которое вызывает трудности у 10% девятиклассников и 15% одиннадцатиклассников.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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