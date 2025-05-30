Кравцов: ЕГЭ по русскому языку прошел без сбоев

Основной период ЕГЭ в 2025 г. начался с экзаменов по литературе, химии и истории. 27 мая школьники прошли тестирование по базовой и профильной математике. 30 мая стартовал экзамен по русскому языку. Всего зарегистрировались на ЕГЭ в основной период 712 000 человек, 637 000 из них – выпускники текущего года.