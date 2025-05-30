Кравцов: ЕГЭ по русскому языку прошел без сбоев
ЕГЭ по русскому языку прошел в штатном режиме, сбоев не зафиксировано. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в рамках рабочей поездки в Нижний Новгород.
По его словам, указанный экзамен сдавали около 650 000 участников. Было задействовано 6000 пунктов сдачи ЕГЭ. Кравцов рассказал, что вместе с вице-премьером России Дмитрием Чернышенко ознакомился с ходом проведения экзамена в одном из пунктов в Нижнем Новгороде.
«Убедились в том, что экзамен проходит объективно, честно и обеспечен соответствующий порядок», – цитирует его ТАСС.
Основной период ЕГЭ в 2025 г. начался с экзаменов по литературе, химии и истории. 27 мая школьники прошли тестирование по базовой и профильной математике. 30 мая стартовал экзамен по русскому языку. Всего зарегистрировались на ЕГЭ в основной период 712 000 человек, 637 000 из них – выпускники текущего года.
Согласно исследованию образовательной платформы «Умскул», 27% девятиклассников и порядка 20% выпускников 11 классов считают русский язык наиболее сложным предметом. Сложность математики отметили 25% девятиклассников (ОГЭ) и 17% выпускников (профильная математика на ЕГЭ). Кроме того, в список сложных предметов вошло обществознание, которое вызывает трудности у 10% девятиклассников и 15% одиннадцатиклассников.