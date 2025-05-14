Как справиться со стрессом перед и во время ЕГЭ

Как справиться со стрессом перед и во время ЕГЭОпрошенные «Ведомостями» психологи уверены, что на состояние детей влияет окружение
Основной период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) стартует через девять дней – 23 мая. Он продлится до 11 июня. В 2025 г. на сдачу ЕГЭ зарегистрировалось более 716 000 человек, из них 89,5% (641 313) – выпускники этого года, сообщал «Ведомостям» представитель пресс-службы Рособрнадзора в феврале. Сдача итоговых экзаменов в школе – один из самых напряженных периодов для детей, говорят опрошенные «Ведомостями» психологи. Они же напоминают, что есть ряд способов справиться со стрессом – от саморегуляции до общения со специалистами.
Груз ответственности за будущее
Формат ЕГЭ может восприниматься как стрессогенный, из-за того что его результаты влияют на успешность поступления в вуз, объясняет преподаватель РАНХиГС, специалист психологического сервиса Alter Татьяна Пряхина. Одновременно с этим может давить стандартизированность процесса, но она, по словам эксперта, делает процесс сдачи и оценивания прозрачным. Наиболее значимую роль в том, насколько важным школьник считает экзамены, играет его окружение, говорит Пряхина. По ее словам, высокие ожидания от ребенка могут формировать родители, опасаясь за его будущее. Долю стресса вносят также ожидания со стороны преподавателей и планка самих школьников, добавляет эксперт.
Изначально система ЕГЭ предполагала минимизацию стресс-факторов, но стрессогенной сдачу делают сами люди через «гиперболизацию, создание условий, в которых возникает образ непреодолимости или фатальности», рассказала «Ведомостям» директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета Минздрава РФ Вера Никишина. Результаты ЕГЭ привязаны к образу будущего и к тем возможностям, которые будут у выпускника в момент получения результатов, отмечает она. Если ребенок сосредоточен только на безысходности (т. е. на том, что с определенными баллами не получится поступить в университет), он концентрируется на состоянии страха и тревоги. Это сильно влияет на то, как школьник сдаст экзамены, говорит Никишина. «Но этот результат не приговор, он все равно имеет альтернативы», – подчеркивает эксперт.
Все люди – как дети, так и взрослые – обладают разным уровнем стрессоустойчивости, которому свойственно меняться в разные периоды жизни, продолжает Никишина. Чем больше вокруг ребенка причин для тревоги (родительский ажиотаж или конкуренция со сверстниками по поводу оценок), тем ниже уровень стрессоустойчивости, поясняет она. Поэтому во время сдачи ЕГЭ не следует создавать школьнику дополнительные факторы, которые могут негативно повлиять на его состояние, считает эксперт.
Рука помощи рядом
Во время ЕГЭ выпускники школ и их родители могут получить психологическую помощь по специальной горячей линии, напомнил 13 мая министр просвещения Сергей Кравцов (цитата по «РИА Новости»). Оказание психолого-педагогической помощи при подготовке к ЕГЭ входит в план работы педагога-психолога в школе, уточнил «Ведомостям» представитель пресс-службы Минпросвещения. В РФ по состоянию на апрель 2025 г. насчитывается более 57 000 педагогов-психологов, сообщили в ведомстве. А в тех школах, где их нет, поддержку можно получить в региональных и муниципальных центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (ППМС).
Психологическую помощь в РФ оказывают свыше 380 центров ППМС во всех регионах. Чаще всего к специалистам обращаются из-за трудностей в обучении, проблем межличностного взаимодействия со сверстниками, высокой тревожности, рассказала «Ведомостям» директор центра ППМС Колпинского района Санкт-Петербурга Оксана Гюнинен. По ее словам, за 2023/24 учебный год за индивидуальной консультацией только в один петербургский центр обратились более 2000 детей школьного возраста. Система доступности помощи в центрах ППМС зависит от региона, говорит между тем Пряхина. По ее словам, во многих субъектах школьники могут не знать о существовании центров или стесняться обращаться за поддержкой.
В период ЕГЭ при переживаниях школьник в первую очередь должен поделиться ими с родителями, считает Гюнинен. Наряду с этим она признает, что подростки в силу своих возрастных особенностей не склонны доверять мнению родных. Помочь им может беседа с психологом как с посторонним человеком, отмечает эксперт.
Школьнику важно признать свое волнение, говорит детский и подростковый психолог Ксения Лыч (по данным издания о психологии «Эра»). Чтобы успокоиться, ребенок может самостоятельно напоминать себе, что ЕГЭ – это то, к чему он готовился. В момент стресса можно обращаться к дыхательным практикам, напомнила Лыч. Но когда из-за него начинают страдать физиологические функции (сон, аппетит, настроение), необходимо обратиться к специалисту, отметила она. То же самое нужно сделать, когда школьник не может сфокусировать внимание или слишком зациклен на ЕГЭ, заключила эксперт.