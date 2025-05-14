Как справиться со стрессом перед и во время ЕГЭ

Изначально система ЕГЭ предполагала минимизацию стресс-факторов, но стрессогенной сдачу делают сами люди через «гиперболизацию, создание условий, в которых возникает образ непреодолимости или фатальности», рассказала «Ведомостям» директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета Минздрава РФ Вера Никишина. Результаты ЕГЭ привязаны к образу будущего и к тем возможностям, которые будут у выпускника в момент получения результатов, отмечает она. Если ребенок сосредоточен только на безысходности (т. е. на том, что с определенными баллами не получится поступить в университет), он концентрируется на состоянии страха и тревоги. Это сильно влияет на то, как школьник сдаст экзамены, говорит Никишина. «Но этот результат не приговор, он все равно имеет альтернативы», – подчеркивает эксперт.