Доля выбравших ЕГЭ по естественно-научным предметам к 2030 году составит 35%
Доля школьников, выбравших сдавать ЕГЭ по математическим и естественно-научным предметам к 2030 г. составит 35%. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Его слова передает Telegram-канал ведомства.
Он также напомнил, что плановое значение на 2025 г. по этим направлениям составляет 32%.
Ранее Кравцов сообщал, что основной период единого государственного экзамена в России пройдет с 23 мая по 23 июня.
24 апреля стало известно, что Рособрнадзор начнет апробацию экспериментальной части ЕГЭ по естественно-научным предметам в Москве. По словам руководителя ведомства Анзора Музаева, внедрение нововведений займет несколько лет будет проводиться в ряде регионах страны.
В ноябре 2024 г. правительство подготовило план по повышению качества преподавания математики и естественно-научных предметов в российских школах. Начиная с 2025 г. не менее 10 000 учителей математики, физики, химии и биологии должны повысить свою квалификацию. А к 2030 г. доля учителей математики, физики, химии и биологии в возрасте до 35 лет должна увеличиться до 30%. До этого же времени более трети обучающихся (35%) должны выбирать профильную математику и естественно-научные предметы (химия, физика, информатика и биология) для сдачи на едином государственном экзамене.