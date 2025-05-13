Доля выбравших ЕГЭ по естественно-научным предметам к 2030 году составит 35%

В ноябре 2024 г. правительство подготовило план по повышению качества преподавания математики и естественно-научных предметов в российских школах. Начиная с 2025 г. не менее 10 000 учителей математики, физики, химии и биологии должны повысить свою квалификацию. А к 2030 г. доля учителей математики, физики, химии и биологии в возрасте до 35 лет должна увеличиться до 30%. До этого же времени более трети обучающихся (35%) должны выбирать профильную математику и естественно-научные предметы (химия, физика, информатика и биология) для сдачи на едином государственном экзамене.