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Доля выбравших ЕГЭ по естественно-научным предметам к 2030 году составит 35%

Ведомости

Доля школьников, выбравших сдавать ЕГЭ по математическим и естественно-научным предметам к 2030 г. составит 35%. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Его слова передает Telegram-канал ведомства.

Он также напомнил, что плановое значение на 2025 г. по этим направлениям составляет 32%.

Ранее Кравцов сообщал, что основной период единого государственного экзамена в России пройдет с 23 мая по 23 июня. 

24 апреля стало известно, что Рособрнадзор начнет апробацию экспериментальной части ЕГЭ по естественно-научным предметам в Москве. По словам руководителя ведомства Анзора Музаева, внедрение нововведений займет несколько лет  будет проводиться в ряде регионах страны. 

В ноябре 2024 г. правительство подготовило план по повышению качества преподавания математики и естественно-научных предметов в российских школах. Начиная с 2025 г. не менее 10 000 учителей математики, физики, химии и биологии должны повысить свою квалификацию. А к 2030 г. доля учителей математики, физики, химии и биологии в возрасте до 35 лет должна увеличиться до 30%. До этого же времени более трети обучающихся (35%) должны выбирать профильную математику и естественно-научные предметы (химия, физика, информатика и биология) для сдачи на едином государственном экзамене.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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