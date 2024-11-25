Утвержден план улучшения математического и естественно-научного образования

План также предусматривает обновление федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) в части учебных предметов «Окружающий мир», «Математика», «Физика», «Химия» и «Биология» в 2026 г. и создание новых учебников и учебно-методических пособий по математике, физике, химии и биологии до 2027 г. Для дошкольников до 2027 г. нужно обновить ФГОС по «Познавательному развитию». В 2024 г. в плане прописано создание и наполнение национального открытого банка учебно-методических материалов, сборников задач, дидактических материалов и книг по преподаванию математики, физики, химии и биологии, в том числе по подготовке к государственной итоговой аттестации.