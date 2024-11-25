Утвержден план улучшения математического и естественно-научного образования

Утвержден план улучшения математического и естественно-научного образованияОн предполагает повышение качества преподавания и подготовки учителей
Правительство утвердило план мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования до 2030 г. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
План предполагает повышение качества преподавания математики и естественнонаучных предметов в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, повышение качества подготовки учителей математики и естественно-научных предметов и устранение их дефицита.
Уже с 2024 г. предусмотрено увеличение не менее чем на 10% ежегодно количества школьников, изучающих математику и естественно-научные предметы углубленно или на профильном уровне. Начиная с 2025 г. должно быть обеспечено повышение квалификации, в том числе в форме стажировок, не менее 10 000 учителей математики, физики, химии и биологии и не менее 1000 преподавателей вузов в области образования и педагогики.
Распоряжением вводится обязательное вступительное испытание по физике при приеме на все инженерные направления подготовки вузов и обязательные экзамены по профилям педагогической подготовки, в том числе по математике, физике, химии и биологии, при приеме на соответствующие направления подготовки в вузах в области образования и педагогики.
В каждом федеральном округе на базе передовых общеобразовательных организаций в 2025 г. будет создано не менее одной стажировочной площадки для практической подготовки студентов и дополнительного профессионального образования учителей математики, физики, химии и биологии. Также для студентов, получающих образование в области математики, естественных и инженерно-технических наук, должна быть обеспечена возможность получить бесплатно дополнительную педагогическую квалификацию.
До 2030 г. предписано до 35% увеличить долю выбравших профильную математику и естественнонаучные предметы (химию, физику, информатику и биологию) в качестве испытания на ЕГЭ. Также нужно до 30% нарастить долю учителей математики, физики, химии и биологии в возрасте до 35 лет и не менее чем в три раза увеличить количество договоров о целевом обучении, заключенных выпускниками профильных психологопедагогических классов.
План также предусматривает обновление федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) в части учебных предметов «Окружающий мир», «Математика», «Физика», «Химия» и «Биология» в 2026 г. и создание новых учебников и учебно-методических пособий по математике, физике, химии и биологии до 2027 г. Для дошкольников до 2027 г. нужно обновить ФГОС по «Познавательному развитию». В 2024 г. в плане прописано создание и наполнение национального открытого банка учебно-методических материалов, сборников задач, дидактических материалов и книг по преподаванию математики, физики, химии и биологии, в том числе по подготовке к государственной итоговой аттестации.
В 2025 г. на базе образовательного фонда «Талант и успех» и передовых общеобразовательных организаций будут созданы стажировочные площади для практической подготовки студентов и дополнительного профессионального образования учителей математики, физики, химии и биологии. В этот же срок предусмотрена разработка и реализация программ повышения квалификации для работников детсадов, начальных классов и педагогов дополнительного образования для формирования компетенций по эффективному преподаванию математики, развитию познавательной активности, экспериментированию у детей дошкольного и младшего школьного возраста, активизации их исследовательского опыта естественно-научной направленности.
На базе классических и инженерно-технических образовательных вузов планируется организация повышения квалификации для учителей математики, физики, химии и биологии, педагогов дополнительного образования, работающих в специализированных классах, а также подготовка студентов – будущих учителей математики, физики, химии и биологии.
Также в 2025 г. предусмотрена разработка методических рекомендаций по прогнозированию региональной и квалификационно-отраслевой потребности в педагогических кадрах, а в 2026 г. – единой федеральной системы обратной связи с работодателями по итогам трудоустройства.
С 2025 г., согласно плану, начнется расширение сети профильных классов и классов с углубленным изучением математики, физики, химии и биологии и совершенствование системы олимпиад школьников. Популяризации математики и естественно-научных предметов планируют посвятить внеурочные «Разговоры о важном» и «Россия – мои горизонты». В 2024 г. начнется популяризация указанной сферы среди широких слоев населения: издание серии научно-популярной литературы, проведение выставок, создание видеоконтента и привлечение популярных блогеров.
Президент РФ Владимир Путин поручил разработать этот документ совместно с президиумом Совета при президенте по науке и образованию 25 марта 2024 г. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 19 ноября на стратегической сессии по развитию общего и профессионального образования заявил, что план «нацелен на то, чтобы молодые люди поступали в профильные вузы с хорошими знаниями и приходили работать на российские предприятия достаточно квалифицированными».