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Минпросвещения: основной период ЕГЭ пройдет с 23 мая по 23 июня

Ведомости

Основной период единого государственного экзамена в России пройдет с 23 мая по 23 июня. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Последние звонки состоятся 24 мая, выпускные – 28 июня», – пояснил министр.

Кравцов также поделился планами на будущее: в 2026 г. появится всероссийская олимпиада школьников по робототехнике, которая будет включать задания, связанные с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

24 апреля стало известно, что Рособрнадзор начнет апробацию экспериментальной части ЕГЭ по естественно-научным предметам в Москве. По словам руководителя ведомства Анзора Музаева, внедрение нововведений займет несколько лет.

Что касается возможной отмены ЕГЭ для победителей олимпиад, то, по мнению Музаева, такой шаг был бы нецелесообразен. По его словам, для таких школьников не составит труда сдать экзамен на высокие баллы. Жалоб от победителей олимпиад также не поступало.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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