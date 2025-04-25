Минпросвещения: основной период ЕГЭ пройдет с 23 мая по 23 июня
Основной период единого государственного экзамена в России пройдет с 23 мая по 23 июня. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
«Последние звонки состоятся 24 мая, выпускные – 28 июня», – пояснил министр.
Кравцов также поделился планами на будущее: в 2026 г. появится всероссийская олимпиада школьников по робототехнике, которая будет включать задания, связанные с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).
24 апреля стало известно, что Рособрнадзор начнет апробацию экспериментальной части ЕГЭ по естественно-научным предметам в Москве. По словам руководителя ведомства Анзора Музаева, внедрение нововведений займет несколько лет.
Что касается возможной отмены ЕГЭ для победителей олимпиад, то, по мнению Музаева, такой шаг был бы нецелесообразен. По его словам, для таких школьников не составит труда сдать экзамен на высокие баллы. Жалоб от победителей олимпиад также не поступало.