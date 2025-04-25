Минпросвещения: основной период ЕГЭ пройдет с 23 мая по 23 июня

Что касается возможной отмены ЕГЭ для победителей олимпиад, то, по мнению Музаева, такой шаг был бы нецелесообразен. По его словам, для таких школьников не составит труда сдать экзамен на высокие баллы. Жалоб от победителей олимпиад также не поступало.