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Рособрнадзор: отмена ЕГЭ для победителей олимпиад нецелесообразна

Ведомости

Все победители олимпиад, как правило, сдают ЕГЭ на 100 баллов. Потребности в отмене для них единого экзамена нет, о чем руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил в интервью «Россия-24».

По его словам, для таких школьников не составит труда преодолеть порог в 80 баллов по ЕГЭ.

«От самих победителей олимпиад к нам тоже жалоб не поступает», – сказал Музаев.

2 апреля Госдума отклонила межфракционный законопроект, подразумевающий замену ЕГЭ выпускными экзаменами по школьным предметам. Авторы инициативы заявляли, что содержание ЕГЭ оторвано от школьного курса, а родители вынуждены тратить деньги на репетиторов для детей.

8 апреля замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский говорил, что вместе с предложениями об отмене ЕГЭ должны выдвигаться альтернативные варианты итоговой аттестации. На сегодняшний день проработанных альтернатив нет, поэтому ведомство заинтересовано в развитии и улучшении ЕГЭ, отмечал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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