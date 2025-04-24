Рособрнадзор: отмена ЕГЭ для победителей олимпиад нецелесообразна
Все победители олимпиад, как правило, сдают ЕГЭ на 100 баллов. Потребности в отмене для них единого экзамена нет, о чем руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил в интервью «Россия-24».
По его словам, для таких школьников не составит труда преодолеть порог в 80 баллов по ЕГЭ.
«От самих победителей олимпиад к нам тоже жалоб не поступает», – сказал Музаев.
2 апреля Госдума отклонила межфракционный законопроект, подразумевающий замену ЕГЭ выпускными экзаменами по школьным предметам. Авторы инициативы заявляли, что содержание ЕГЭ оторвано от школьного курса, а родители вынуждены тратить деньги на репетиторов для детей.
8 апреля замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский говорил, что вместе с предложениями об отмене ЕГЭ должны выдвигаться альтернативные варианты итоговой аттестации. На сегодняшний день проработанных альтернатив нет, поэтому ведомство заинтересовано в развитии и улучшении ЕГЭ, отмечал он.