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Рособрнадзор: для отмены ЕГЭ должна быть предложена его альтернатива

Ведомости

Только отменить сдачу единого государственного экзамена (ЕГЭ) недостаточно, вместе с подобными предложениями должны выдвигаться альтернативные варианты итоговой аттестации. Об этом заявил замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский, передает «РИА Новости».

По его словам, на данный момент проработанных альтернатив нет, поэтому ведомство заинтересовано в развитии и улучшении ЕГЭ.

В апреле Государственная дума отклонила межфракционный законопроект, который предусматривал замену ЕГЭ выпускными экзаменами по школьным предметам. В пояснительной записке авторы инициативы утверждали, что содержание ЕГЭ оторвано от школьного курса», а родители вынуждены тратить деньги на репетиторов для детей.

Единый государственный экзамен – обязательный выпускной экзамен, который сдают российские школьники, и одновременно вступительный экзамен в вузы. Он проводится во всех регионах страны в одни и те же даты. ЕГЭ нужен для проверки знаний школьной программы. Обязательный минимум состоит из двух предметов – русский язык и математика (базовая или профильная). Экзамены по другим предметам школьники сдают на выбор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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