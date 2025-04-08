Рособрнадзор: для отмены ЕГЭ должна быть предложена его альтернатива
Только отменить сдачу единого государственного экзамена (ЕГЭ) недостаточно, вместе с подобными предложениями должны выдвигаться альтернативные варианты итоговой аттестации. Об этом заявил замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский, передает «РИА Новости».
По его словам, на данный момент проработанных альтернатив нет, поэтому ведомство заинтересовано в развитии и улучшении ЕГЭ.
В апреле Государственная дума отклонила межфракционный законопроект, который предусматривал замену ЕГЭ выпускными экзаменами по школьным предметам. В пояснительной записке авторы инициативы утверждали, что содержание ЕГЭ оторвано от школьного курса», а родители вынуждены тратить деньги на репетиторов для детей.
Единый государственный экзамен – обязательный выпускной экзамен, который сдают российские школьники, и одновременно вступительный экзамен в вузы. Он проводится во всех регионах страны в одни и те же даты. ЕГЭ нужен для проверки знаний школьной программы. Обязательный минимум состоит из двух предметов – русский язык и математика (базовая или профильная). Экзамены по другим предметам школьники сдают на выбор.