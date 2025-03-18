Официальное расписание ЕГЭ-2025: что известно

В этом году на ЕГЭ зарегистрировалось 716 308 человек, из них 89,5% (641 313) – выпускники этого года. В 2023/24 учебном году подали заявления на сдачу экзамена около 700 000 человек. ЕГЭ по профильной математике выбрали на 8,3% больше школьников, чем в 2024 г. (до 336 675 человек). Число сдающих физику тоже выросло на 6,2% к прошлому году (до 117 724 человек), следует из данных Рособрнадзора. Вместе с тем сократился спрос на экзамены по гуманитарным предметам, в частности, на экзамены по обществознанию и иностранным языкам.