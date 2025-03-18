Официальное расписание ЕГЭ-2025: что известно

Официальное расписание ЕГЭ-2025: что известноВ этом году больше школьников будут сдавать профильную математику и физику
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) – обязательный выпускной экзамен, который сдают российские школьники, и одновременно вступительный экзамен в вузы. Он проводится во всех регионах страны в одни и те же даты. ЕГЭ нужен для проверки знаний школьной программы. Обязательный минимум состоит из двух предметов – русский язык и математика (базовая или профильная).
Экзамены по другим предметам школьники сдают на выбор. В 2025 г. можно выбрать физику, химию, биологию, информатику, литературу, географию, историю, обществознание, а также иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский и китайский).
В этом году на ЕГЭ зарегистрировалось 716 308 человек, из них 89,5% (641 313) – выпускники этого года. В 2023/24 учебном году подали заявления на сдачу экзамена около 700 000 человек. ЕГЭ по профильной математике выбрали на 8,3% больше школьников, чем в 2024 г. (до 336 675 человек). Число сдающих физику тоже выросло на 6,2% к прошлому году (до 117 724 человек), следует из данных Рособрнадзора. Вместе с тем сократился спрос на экзамены по гуманитарным предметам, в частности, на экзамены по обществознанию и иностранным языкам.
Увеличение заявок на ЕГЭ по физике связано с тем, что с этого года такой экзамен стал обязательным для поступления на инженерные направления в вузы, напомнила профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. Более того, если школьник собирается поступать в педагогический вуз, он обязан сдать ЕГЭ по предмету, который планирует преподавать в будущем, напомнила она. Такое нововведение также могло увеличить заявки на экзамены по биологии, физике и химии, считает эксперт.
Для сдачи экзамена предусмотрены три этапа: досрочный, основной и дополнительный. В досрочный период сдавать ЕГЭ могут военные, спортсмены, а также школьники, имеющие уважительную причину. Например, дети с проблемами со здоровьем.
В основной период ЕГЭ сдает большинство выпускников 11-х классов. Для завершивших обучение в школе в предыдущие годы отведены специальные резервные сроки основного периода. Сдать экзамен в другое время такие участники ЕГЭ смогут только по уважительной причине (например, по болезни).
Дополнительный срок предусмотрен для одиннадцатиклассников, которые не сдали обязательные предметы – русский и математику – и не получили аттестат. В этот же период экзамены также смогут сдать те обучающиеся и экстерны, которые не получили допуск к ЕГЭ на основном этапе, но были допущены позже.
Досрочный этап
По собственному желанию школьник сможет сдать ЕГЭ в досрочный период. Воспользоваться такой возможностью могут и выпускники иностранных школ, а также студенты российских колледжей и техникумов. При этом у обучающегося не должно быть академической задолженности в школе или колледже, он должен полностью выполнить учебный план и иметь зачет за итоговое сочинение для допуска к ЕГЭ, уточнил представитель Рособрнадзора.
21 марта (пятница) – география, литература;
25 марта (вторник) – русский язык;
28 марта (пятница) – математика базового и профильного уровня;
1 апреля (вторник) – биология, физика и иностранные языки (письменная часть);
4 апреля (пятница) – иностранные языки (устная часть);
8 апреля (вторник) – информатика, обществознание;
11 апреля (пятница) – история, химия.
Резервные дни:
14 апреля (понедельник) – русский язык;
17 апреля (четверг) – математика базового и профильного уровня;
18 апреля (пятница) – биология, литература, физика, обществознание, иностранные языки (письменная часть);
21 апреля (понедельник) – география, информатика, история, химия, иностранные языки (устная часть);
16 июня (понедельник) – география, литература, обществознание, физика;
17 июня (вторник) – русский язык;
18 июня (среда) – иностранные языки (устная часть), история, химия;
19 июня (четверг) – биология, информатика, иностранные языки (письменная часть);
20 июня (пятница) – математика (базовый и профильный уровни);
23 июня (понедельник) – по всем предметам;
23 сентября (вторник) – русский язык, математика (базовый уровень).
Основной этап
23 мая (пятница) – история, литература, химия;
27 мая (вторник) – математика базового и профильного уровня;
30 мая (пятница) – русский язык;
2 июня (понедельник) – обществознание, физика;
5 июня (четверг) – биология, география, иностранные языки (письменная часть);
10 и 11 июня (вторник, среда) – информатика, иностранные языки (устная часть).
Резервные сроки основного периода (для выпускников прошлых лет):
Выпускники прошлых лет могут участвовать в ЕГЭ только в резервные сроки основного периода. Принять участие в досрочном периоде они могут только при наличии у них уважительных причин, подтвержденных документально, и соответствующего решения государственной экзаменационной комиссии субъекта Российской Федерации.
16 июня (понедельник) – география, литература, обществознание, физика;
17 июня (вторник) – русский язык;
18 июня (среда) – иностранные языки (устная часть), история, химия;
19 июня (четверг) – биология, иностранные языки (письменная часть), информатика;
20 июня (пятница) – математика (базовый и профильный уровень);
23 июня (понедельник) – по всем предметам.
Пересдача одного предмета ЕГЭ по желанию сдающего:
3 июля (четверг) – иностранные языки (письменная часть), информатика, литература, русский язык, физика, химия;
4 июля (пятница) – биология, география, математика (базовый и профильный уровни), иностранные языки (устная часть), история, обществознание.
Дополнительный этап
4 сентября (четверг) – русский язык;
8 сентября (понедельник) – математика (базовый уровень).
Резервный день:
23 сентября (вторник) – русский язык, математика (базовый уровень).