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Официальное расписание ЕГЭ-2025: что известно

В этом году больше школьников будут сдавать профильную математику и физику
Анна Киселева
Виталий Крюков
Мария Кунягина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) – обязательный выпускной экзамен, который сдают российские школьники, и одновременно вступительный экзамен в вузы. Он проводится во всех регионах страны в одни и те же даты. ЕГЭ нужен для проверки знаний школьной программы. Обязательный минимум состоит из двух предметов – русский язык и математика (базовая или профильная).

Экзамены по другим предметам школьники сдают на выбор. В 2025 г. можно выбрать физику, химию, биологию, информатику, литературу, географию, историю, обществознание, а также иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский и китайский).

В этом году на ЕГЭ зарегистрировалось 716 308 человек, из них 89,5% (641 313) – выпускники этого года. В 2023/24 учебном году подали заявления на сдачу экзамена около 700 000 человек. ЕГЭ по профильной математике выбрали на 8,3% больше школьников, чем в 2024 г. (до 336 675 человек). Число сдающих физику тоже выросло на 6,2% к прошлому году (до 117 724 человек), следует из данных Рособрнадзора. Вместе с тем сократился спрос на экзамены по гуманитарным предметам, в частности, на экзамены по обществознанию и иностранным языкам.

Увеличение заявок на ЕГЭ по физике связано с тем, что с этого года такой экзамен стал обязательным для поступления на инженерные направления в вузы, напомнила профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. Более того, если школьник собирается поступать в педагогический вуз, он обязан сдать ЕГЭ по предмету, который планирует преподавать в будущем, напомнила она. Такое нововведение также могло увеличить заявки на экзамены по биологии, физике и химии, считает эксперт.

Для сдачи экзамена предусмотрены три этапа: досрочный, основной и дополнительный. В досрочный период сдавать ЕГЭ могут военные, спортсмены, а также школьники, имеющие уважительную причину. Например, дети с проблемами со здоровьем.

В основной период ЕГЭ сдает большинство выпускников 11-х классов. Для завершивших обучение в школе в предыдущие годы отведены специальные резервные сроки основного периода. Сдать экзамен в другое время такие участники ЕГЭ смогут только по уважительной причине (например, по болезни).

Дополнительный срок предусмотрен для одиннадцатиклассников, которые не сдали обязательные предметы – русский и математику – и не получили аттестат. В этот же период экзамены также смогут сдать те обучающиеся и экстерны, которые не получили допуск к ЕГЭ на основном этапе, но были допущены позже.

Досрочный этап

По собственному желанию школьник сможет сдать ЕГЭ в досрочный период. Воспользоваться такой возможностью могут и выпускники иностранных школ, а также студенты российских колледжей и техникумов. При этом у обучающегося не должно быть академической задолженности в школе или колледже, он должен полностью выполнить учебный план и иметь зачет за итоговое сочинение для допуска к ЕГЭ, уточнил представитель Рособрнадзора.

21 марта (пятница) – география, литература;

25 марта (вторник) – русский язык;

28 марта (пятница) – математика базового и профильного уровня;

1 апреля (вторник) – биология, физика и иностранные языки (письменная часть);

4 апреля (пятница) – иностранные языки (устная часть);

8 апреля (вторник) – информатика, обществознание;

11 апреля (пятница) – история, химия.

Резервные дни:

14 апреля (понедельник) – русский язык;

17 апреля (четверг) – математика базового и профильного уровня;

18 апреля (пятница) – биология, литература, физика, обществознание, иностранные языки (письменная часть);

21 апреля (понедельник) – география, информатика, история, химия, иностранные языки (устная часть);

16 июня (понедельник) – география, литература, обществознание, физика;

17 июня (вторник) – русский язык;

18 июня (среда) – иностранные языки (устная часть), история, химия;

19 июня (четверг) – биология, информатика, иностранные языки (письменная часть);

20 июня (пятница) – математика (базовый и профильный уровни);

23 июня (понедельник) – по всем предметам;

23 сентября (вторник) – русский язык, математика (базовый уровень).

Основной этап

23 мая (пятница) – история, литература, химия;

27 мая (вторник) – математика базового и профильного уровня;

30 мая (пятница) – русский язык;

2 июня (понедельник) – обществознание, физика;

5 июня (четверг) – биология, география, иностранные языки (письменная часть);

10 и 11 июня (вторник, среда) – информатика, иностранные языки (устная часть).

Резервные сроки основного периода (для выпускников прошлых лет):

Выпускники прошлых лет могут участвовать в ЕГЭ только в резервные сроки основного периода. Принять участие в досрочном периоде они могут только при наличии у них уважительных причин, подтвержденных документально, и соответствующего решения государственной экзаменационной комиссии субъекта Российской Федерации.

16 июня (понедельник) – география, литература, обществознание, физика;

17 июня (вторник) – русский язык;

18 июня (среда) – иностранные языки (устная часть), история, химия;

19 июня (четверг) – биология, иностранные языки (письменная часть), информатика;

20 июня (пятница) – математика (базовый и профильный уровень);

23 июня (понедельник) – по всем предметам.

Пересдача одного предмета ЕГЭ по желанию сдающего:

3 июля (четверг) – иностранные языки (письменная часть), информатика, литература, русский язык, физика, химия;

4 июля (пятница) – биология, география, математика (базовый и профильный уровни), иностранные языки (устная часть), история, обществознание.

Дополнительный этап

4 сентября (четверг) – русский язык;

8 сентября (понедельник) – математика (базовый уровень).

Резервный день:

23 сентября (вторник) – русский язык, математика (базовый уровень).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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