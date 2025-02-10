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В Рособрнадзоре рассказали о новых мерах по контролю за проведением ЕГЭ

Ведомости

Рособрнадзор планирует организовать присутствие родительских сообществ при допуске участников в пункт проведения (ППЭ) единого государственного экзамена (ЕГЭ) и их проходе через рамки металлодетекторов. Об этом рассказал руководитель Рособрнадзора Анзар Музаев на заседании комитета Госдумы, где обсуждались мероприятия по контролю за проведением ЕГЭ, сообщили в ведомстве.

В ходе заседания Музаев рассказал о планируемых мероприятиях по контролю за проведением ЕГЭ. Сейчас Рособрнадзор собрал предложения по совершенствованию мер контроля на ЕГЭ. Некоторые меры начнут внедрять в этом году, а на реализацию других может понадобиться несколько лет.

Руководитель Рособрнадзора отметил, что контроль за соблюдением правил порядка проведения экзаменов – объективная необходимость. По мнению Музаева, постоянное развитие технологий вынуждает усиливать меры проверок, чтобы обеспечить равные права всем сдающим.

Планируется, что в период проведения ЕГЭ на платформе «Сферум» будет запущен чат-бот, с помощью которого участники экзаменов и их родители смогут сообщить, если в рамках проведения экзамена их права будут нарушены. Музаев заверил, что все проблемы будут решаться оперативно и быстро.

На заседании Музаев также отметил позитивный опыт, когда первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга возглавил научно-методический совет по химии. Он предложил представителям депутатского корпуса, имеющим необходимую квалификацию, войти в состав научно-методических советов, которые ежегодно утверждают проекты контрольных измерительных материалов ЕГЭ и ОГЭ.

Музаев напомнил, что 12 февраля 2025 г. стартует ежегодная акция, в рамках которой родители могут на собственном опыте познакомиться с процедурой ЕГЭ и экзаменационными заданиями. В ходе обсуждения было предложено организовать подобную акцию и для парламентариев.

Минпросвещения и Минобрнауки РФ ранее установили минимальные баллы ЕГЭ на 2025 и 2026 учебные годы для поступления в образовательные организации, которые находятся в ведении министерств. За экзамены по русскому языку и обществознанию, как следует из приказа Минпросвещения, выпускникам необходимо набрать 42 балла. По математике, физике, биологии и химии – 39 баллов. Минимальный порог по истории составляет 35 баллов, по информатике – 44, по иностранному языку – 30, по литературе и географии – 40.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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