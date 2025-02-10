В Рособрнадзоре рассказали о новых мерах по контролю за проведением ЕГЭ

Минпросвещения и Минобрнауки РФ ранее установили минимальные баллы ЕГЭ на 2025 и 2026 учебные годы для поступления в образовательные организации, которые находятся в ведении министерств. За экзамены по русскому языку и обществознанию, как следует из приказа Минпросвещения, выпускникам необходимо набрать 42 балла. По математике, физике, биологии и химии – 39 баллов. Минимальный порог по истории составляет 35 баллов, по информатике – 44, по иностранному языку – 30, по литературе и географии – 40.