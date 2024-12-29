В России установили минимальные баллы ЕГЭ на следующий учебный год

Минобрнауки также установило минимальные баллы для поступления в образовательные организации, находящиеся в ведении министерства. По русскому языку, математике профильного уровня, литературе и географии необходимо набрать 40 баллов. Для экзаменов по физике, биологии и химии установлен порог в 39 баллов. Ведомство установило минимальные баллы ЕГЭ по обществознанию (45), по истории (36), по информатике (44) и по иностранному языку (30).