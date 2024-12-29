В России установили минимальные баллы ЕГЭ на следующий учебный год
Минпросвещения и Минобрнауки РФ установили минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год для поступления в образовательные организации, которые находятся в ведении министерств.
За экзамены по русскому языку и обществознанию, как следует из приказа Минпросвещения, выпускникам необходимо набрать 42 балла. По математике, физике, биологии и химии – 39 баллов. Минимальный порог по истории составляет 35 баллов, по информатике – 44, по иностранному языку – 30, по литературе и географии – 40.
Минобрнауки также установило минимальные баллы для поступления в образовательные организации, находящиеся в ведении министерства. По русскому языку, математике профильного уровня, литературе и географии необходимо набрать 40 баллов. Для экзаменов по физике, биологии и химии установлен порог в 39 баллов. Ведомство установило минимальные баллы ЕГЭ по обществознанию (45), по истории (36), по информатике (44) и по иностранному языку (30).
ЕГЭ – обязательный выпускной экзамен после 11-го класса, который сдают российские школьники, и одновременно вступительный экзамен в отечественные вузы. ЕГЭ нужен для проверки знаний школьной программы. Обязательный минимум состоит из двух предметов – русский язык и математика (базовая или профильная). Основной период ЕГЭ пройдет в 2025 г. с 23 мая по 11 июня, пересдачи – 3 и 4 июля.