Ряд вузов будут начислять баллы за индивидуальные достижения
Ряд крупных российских университетов будут начислять при поступлении дополнительные баллы за индивидуальные достижения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы вузов.
Российские университеты до 20 января должны были утвердить правила приемной кампании 2025/2026 учебного года. Несколько вузов сообщили агентству, что в 2025 г. при приеме на целевое обучение они могут рассматривать в качестве индивидуального достижения участие в профориентационных мероприятиях заказчика обучения. Дополнительные баллы за это, по данным ТАСС, будут начислять в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ), Российском экономическом университете имени Плеханова (РЭУ), Российском государственном социальном университете (РГСУ) и Высшей школе экономики (ВШЭ).
Кроме того, РАНХиГС впервые в этом году запустил олимпиаду для студентов организаций СПО по финансовой грамотности, ее победители и призеры при поступлении получат дополнительные семь баллов. В РГГУ одиннадцатиклассникам начислят баллы за участие в заключительном этапе олимпиады, а МГТУ добавит 10 баллов за золотую и серебряную медали.
Минпросвещения и Минобрнауки РФ ранее установили минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год для поступления в образовательные организации, которые находятся в ведении министерств. За экзамены по русскому языку и обществознанию, как следует из приказа Минпросвещения, выпускникам необходимо набрать 42 балла. По математике, физике, биологии и химии – 39 баллов. Минимальный порог по истории составляет 35 баллов, по информатике – 44, по иностранному языку – 30, по литературе и географии – 40.