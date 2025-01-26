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Ряд вузов будут начислять баллы за индивидуальные достижения

Ведомости

Ряд крупных российских университетов будут начислять при поступлении дополнительные баллы за индивидуальные достижения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы вузов. 

Российские университеты до 20 января должны были утвердить правила приемной кампании 2025/2026 учебного года. Несколько вузов сообщили агентству, что в 2025 г. при приеме на целевое обучение они могут рассматривать в качестве индивидуального достижения участие в профориентационных мероприятиях заказчика обучения. Дополнительные баллы за это, по данным ТАСС, будут начислять в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ), Российском экономическом университете имени Плеханова (РЭУ), Российском государственном социальном университете (РГСУ) и Высшей школе экономики (ВШЭ).  

Кроме того, РАНХиГС впервые в этом году запустил олимпиаду для студентов организаций СПО по финансовой грамотности, ее победители и призеры при поступлении получат дополнительные семь баллов. В РГГУ одиннадцатиклассникам начислят баллы за участие в заключительном этапе олимпиады, а МГТУ добавит 10 баллов за золотую и серебряную медали.

Минпросвещения и Минобрнауки РФ ранее установили минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год для поступления в образовательные организации, которые находятся в ведении министерств. За экзамены по русскому языку и обществознанию, как следует из приказа Минпросвещения, выпускникам необходимо набрать 42 балла. По математике, физике, биологии и химии – 39 баллов. Минимальный порог по истории составляет 35 баллов, по информатике – 44, по иностранному языку – 30, по литературе и географии – 40.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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