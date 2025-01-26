Ряд вузов будут начислять баллы за индивидуальные достижения

Российские университеты до 20 января должны были утвердить правила приемной кампании 2025/2026 учебного года. Несколько вузов сообщили агентству, что в 2025 г. при приеме на целевое обучение они могут рассматривать в качестве индивидуального достижения участие в профориентационных мероприятиях заказчика обучения. Дополнительные баллы за это, по данным ТАСС, будут начислять в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ), Российском экономическом университете имени Плеханова (РЭУ), Российском государственном социальном университете (РГСУ) и Высшей школе экономики (ВШЭ).