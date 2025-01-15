Количество платников в российских вузах выросло за год почти на 10%В университеты поступает все больше инженеров и все меньше гуманитариев
Число студентов, обучающихся на платной основе в российских вузах, выросло на 9,8% в 2024 г., следует из результатов ежегодного мониторинга по качеству приема в вузы Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). Его результаты опубликованы на сайте университета.
НИУ ВШЭ проводит исследование по приему в отечественные университеты при поддержке Минобрнауки с 2010 г. В этом году в мониторинге приняли участие 803 российских вуза (включая 322 филиала и 80 частных учреждений), прием в которые ведется преимущественно по результатам единого госэкзамена.
В этих вузах количество поступивших на платные места студентов выросло со 156 057 в 2023 г. до 171 348 человек в 2024 г. Для сравнения: эти же университеты зачислили в 2024 г. на 0,6% больше бюджетников, а именно 337 205 студентов. Всего в 2024 г. было выделено около 592 000 бюджетных мест в российских вузах, сообщал в октябре прошлого года глава Минобрнауки Валерий Фальков.
Примерно столько же платников, как в 2024 г., университеты зачислили в 2018 г. – 172 579 человек. В 2020 г. число таких поступивших резко сократилось на 10% до 155 339 студентов и находилось в диапазоне 155 000–157 000 человек до 2023 г. включительно. «Ведомости» направили запрос в Минобрнауки с просьбой уточнить, фиксируется ли рост студентов-платников суммарно во всех российских вузах и с чем он связан.
Резкое сокращение числа студентов на платной основе в 2020 г. первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева связывает с экономическими последствиями пандемии ковида, когда доходы многих семей снизились. В 2024 г. помимо эффекта демографического подъема 2000-х на увеличение числа платников повлияло распространение отношения к образованию как к «долгосрочной инвестиции» в будущее ребенка, считает она.
Авторы исследования объясняют повышение числа платных мест тем, что в России «начинает формироваться культура готовности платить за качественное и востребованное на рынке труда высшее образование». Рост цен на обучение у 413 вузов (включая филиалы и негосударственные вузы) был ниже темпа роста зарплат и инфляции, отмечают авторы. В своем исследовании они используют оценку годовой инфляции за 2024 г., данную Банком России в октябре того года, – 8,4%.
Например, не превысило значения инфляции и темпа роста зарплат повышение средней цены на обучение в Московском государственном университете (МГУ) им. М. В. Ломоносова: она увеличилась в 2024 г. на 5% до 451 915 руб. Учеба в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) подорожала в среднем на 4,1% до 329 311 руб., а в Томском государственном университете (ТГУ) – на 2,3% до 188 662 руб. Российский университет дружбы народов сократил цены на обучение на 35% в 2024 г. до 210 000 руб.
Средние цены на учебу росли в 2024 г. быстрее темпа инфляции в 65 российских вузах, в остальных 325 учреждениях они превышали инфляцию, но не темп роста зарплат, следует из результатов мониторинга.
Авторы исследования отмечают сокращение приема по гуманитарным и социально-экономическим направлениям в вузах. В сравнении с данными за 2022 г. меньше студентов поступили в 2024 г. на направления лингвистики и иностранных языков (на 9,8%), политологии (на 10,7%), экономики (на 2,5%), юриспруденции (на 1,8%) и международных отношений (на 5,2%). На 7% выросло за тот же период количество поступающих на инженерные направления (включая IT). В 2022 г. было 213 548 таких студентов, а в 2024 г. – 228 567 человек.
«Ведомости» направили запросы в СПбГУ, МГУ, ТГУ, МГИМО, Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова с просьбой рассказать, фиксируют ли они сокращение востребованности социально-экономических и гуманитарных направлений среди абитуриентов.
Рост количества студентов-платников не является большим и связан с повышением числа абитуриентов из-за демографического роста начала 2000-х, считает старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин. По его словам, нет и падения популярности гуманитарных специальностей – сокращение приема на них связано с уменьшением бюджетных мест на эти направления.
Студентов-инженеров становится больше за счет платных студентов, а количество бюджетных мест на такие специальности практически не увеличилось, продолжает Илюхин. Региональные же вузы все еще продолжают испытывать недобор на инженерные направления, отмечает он.
Эксперт также отмечает, что школы испытывают дефицит учителей физики и математики, которые тоже готовят будущих инженеров. Например, среднестатистический учитель математики работает «минимум на полторы ставки», а около 30% из них старше 55 лет. Вузам стоит создавать больше программ по обеспечению школ квалифицированными учителями и привлекать на работу в школах собственных выпускников, считает он.