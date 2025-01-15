Количество платников в российских вузах выросло за год почти на 10%

Авторы исследования отмечают сокращение приема по гуманитарным и социально-экономическим направлениям в вузах. В сравнении с данными за 2022 г. меньше студентов поступили в 2024 г. на направления лингвистики и иностранных языков (на 9,8%), политологии (на 10,7%), экономики (на 2,5%), юриспруденции (на 1,8%) и международных отношений (на 5,2%). На 7% выросло за тот же период количество поступающих на инженерные направления (включая IT). В 2022 г. было 213 548 таких студентов, а в 2024 г. – 228 567 человек.