Больше школьников сдадут на ЕГЭ профильную математику и физику в 2025 году

Увеличилось в этом году и число школьников, которые напишут ЕГЭ по информатике. В 2024 г. было 145 000 заявок, а в 2025 г. их подано около 153 000 (прирост – 5,3%). Помимо физики среди профильных предметов ЕГЭ вырос спрос и на остальные естественно-научные дисциплины: на ЕГЭ по биологии – на 4,4% до 142 000 человек, по химии – на 7,8% до 103 500, а по географии – на 14,9% до 27 300.