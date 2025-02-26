Больше школьников сдадут на ЕГЭ профильную математику и физику в 2025 году

Больше школьников сдадут на ЕГЭ профильную математику и физику в 2025 годуВместе с тем сокращается спрос на экзамены по обществознанию и иностранным языкам
Количество сдающих ЕГЭ по профильной математике выросло в 2025 г. на 8,3% по сравнению с 2024 г. до 336 675. За этот же период выросло и число тех, кто выбрал физику, – на 6,2% до 117 724 человек. Такие данные предоставил «Ведомостям» представитель пресс-службы Рособрнадзора.
Сведения основаны на числе поданных заявок на прохождение каждого из экзаменов. Всего на ЕГЭ зарегистрировалось 716 308 человек, из них 89,5% (641 313) – выпускники этого года. В прошлом году на экзамен зарегистрировалось около 700 000 человек.
Если оценивать долю сдающих профильную математику и физику, в 2025 г. наблюдается рост, хотя и не такой очевидный, как при сравнении абсолютных показателей. Например, в 2025 г. профильную математику планируют сдавать 47% от общего числа сдающих ЕГЭ (+2,5 п. п., в 2024 г. их было 44,5%). Сдавать физику в этом году записались 16,43% от общего числа сдающих ЕГЭ (+0,56 п. п., в 2024 г. – 15,87%).
Увеличилось в этом году и число школьников, которые напишут ЕГЭ по информатике. В 2024 г. было 145 000 заявок, а в 2025 г. их подано около 153 000 (прирост – 5,3%). Помимо физики среди профильных предметов ЕГЭ вырос спрос и на остальные естественно-научные дисциплины: на ЕГЭ по биологии – на 4,4% до 142 000 человек, по химии – на 7,8% до 103 500, а по географии – на 14,9% до 27 300.
Гуманитарные предметы ЕГЭ сдаст в 2025 г. меньше школьников, чем в прошлом. Так, обществознание является в 2025 г. второй по популярности профильной дисциплиной ЕГЭ, но количество выбравших этот предмет сократилось примерно до 304 000 человек – на 0,9%. Историю в этом году выбрали 102 000 человек (на 3,2% меньше, чем в 2024 г.), а литературу – почти 54 000 участников ЕГЭ (сокращение на 10%).
Упал спрос и на сдачу экзаменов по иностранным языкам. Например, английский решили сдавать в этого году около 94 000 человек против 99 000 участников в 2024 г. ЕГЭ по немецкому и французскому тоже стали выбирать реже. Китайский язык, наоборот, стал популярнее: его сдадут 600 человек в 2025 г.
Нехватка кадров
Всего российским компаниям не хватает около 600 000 инженеров, оценила в ноябре прошлого года вице-президент по HR и организационному развитию производителя электроники «Аквариус» Виктория Хаба. При этом дефицит кадров на предприятиях военно-промышленного комплекса – почти 400 000 человек, говорил в том же месяце глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.
В последние годы государство ведет активную агитацию за выбор естественно-научного образования среди школьников, такие специалисты необходимы для экономического прогресса, заявил «Ведомостям» экс-руководитель Рособрнадзора (2004–2008 гг.) Виктор Болотов. Нужно отследить динамику еще 2–3 ближайших лет, отмечает он. Для подтверждения того, что спрос растет, потребуется статистика еще двух следующих лет, соглашается старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин.
В прошлом году Минобрнауки объявило новые требования по предметам, которые нужно сдавать на те или иные учебные направления в вузах, рассказала «Ведомостям» профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. Например, для поступления на программы государственного и муниципального управления теперь школьникам необходимо сдавать математику, пояснила она. «[Требования] носят, конечно, рекомендательный характер, но никто [из вузов] не посмеет от этого отказаться», – сказала Абанкина.
По ее словам, в вузах также растет спрос на знание математики среди студентов, которые учатся по направлениям общественных наук – социологии, психологии, менеджмента и т. д. Достаточно много бюджетных мест сейчас выделяется и для педагогических университетов, напоминает Абанкина. Абитуриенты таких заведений теперь также должны сдавать ЕГЭ по профильному предмету, который они будут преподавать в будущем, говорит эксперт.
Физика станет обязательным предметом при поступлении в вуз на инженерные специальности с 2026 г. В прошлом году Минобрнауки распределило около 40% бюджетных мест в университетах на инженерно-технические специальности, писали «Ведомости». Всего на обучение по таким программам абитуриенты подали 2,3 млн заявлений, а поступили на эти специальности 427 400 студентов.
Небольшое сокращение сдающих обществознание Илюхин связывает с тем, что выпускники школ постепенно начинают ориентироваться на другие профессии, которые больше востребованы на рынке. По его словам, количество бюджетных мест в вузах на специальностях, связанных со вступительным испытанием по этому предмету, «в разы меньше, чем выбравших этот предмет выпускников».