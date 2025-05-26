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Русский язык оказался для школьников самым пугающим испытанием на ОГЭ и ЕГЭ

Ведомости

Экзамен по русскому языку признан самым трудным среди школьников, сдающих ОГЭ и ЕГЭ. Об этом свидетельствует исследование образовательной платформы «Умскул», результаты которого публикует «Газета.ru».

Согласно опросу, 27% девятиклассников и около 20% выпускников 11 классов считают русский язык наиболее сложным предметом. На втором месте оказалась математика: ее сложность отметили 25% девятиклассников (ОГЭ) и 17% выпускников (профильная математика на ЕГЭ).

Также в список сложных предметов вошло обществознание, которое вызывает трудности у 10% девятиклассников и 15% одиннадцатиклассников. При этом обществознание остается одним из самых популярных предметов по выбору: в этом году его выбрали 44% участников ОГЭ и 38% сдающих ЕГЭ.

Большинство респондентов (85%) считают, что результат на экзамене зависит, прежде всего, от качества подготовки и объема знаний. Однако значительную роль играют также везение (48%) и уровень стресса (43%).

Исследование выявило, что подготовка к экзаменам часто сопровождается эмоциональным дискомфортом: 38% школьников испытывают сильное выгорание, а еще 36% чувствуют умеренное выгорание. Лишь 26% не ощущают сильного стресса или сталкиваются с легкими проявлениями усталости.

Время, затрачиваемое на подготовку, различается между учениками разных классов. Так, 38% одиннадцатиклассников готовятся к экзаменам 3–4 часа в день. А большинство девятиклассников (45%) уделяют занятиям 1–2 часа ежедневно.

Основной период ЕГЭ в России пройдет с 23 мая по 23 июня. Обязательными предметами остаются русский язык и математика (базовая или профильная). Другие предметы ученики выбирают самостоятельно. В 2025 г. принципиальных изменений в формате ЕГЭ не планируется, сообщал министр просвещения России Сергей Кравцов. Однако в этом году меры безопасности на пунктах проведения экзаменов будут усилены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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