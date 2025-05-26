Русский язык оказался для школьников самым пугающим испытанием на ОГЭ и ЕГЭ

Основной период ЕГЭ в России пройдет с 23 мая по 23 июня. Обязательными предметами остаются русский язык и математика (базовая или профильная). Другие предметы ученики выбирают самостоятельно. В 2025 г. принципиальных изменений в формате ЕГЭ не планируется, сообщал министр просвещения России Сергей Кравцов. Однако в этом году меры безопасности на пунктах проведения экзаменов будут усилены.