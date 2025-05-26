Русский язык оказался для школьников самым пугающим испытанием на ОГЭ и ЕГЭ
Экзамен по русскому языку признан самым трудным среди школьников, сдающих ОГЭ и ЕГЭ. Об этом свидетельствует исследование образовательной платформы «Умскул», результаты которого публикует «Газета.ru».
Согласно опросу, 27% девятиклассников и около 20% выпускников 11 классов считают русский язык наиболее сложным предметом. На втором месте оказалась математика: ее сложность отметили 25% девятиклассников (ОГЭ) и 17% выпускников (профильная математика на ЕГЭ).
Также в список сложных предметов вошло обществознание, которое вызывает трудности у 10% девятиклассников и 15% одиннадцатиклассников. При этом обществознание остается одним из самых популярных предметов по выбору: в этом году его выбрали 44% участников ОГЭ и 38% сдающих ЕГЭ.
Большинство респондентов (85%) считают, что результат на экзамене зависит, прежде всего, от качества подготовки и объема знаний. Однако значительную роль играют также везение (48%) и уровень стресса (43%).
Исследование выявило, что подготовка к экзаменам часто сопровождается эмоциональным дискомфортом: 38% школьников испытывают сильное выгорание, а еще 36% чувствуют умеренное выгорание. Лишь 26% не ощущают сильного стресса или сталкиваются с легкими проявлениями усталости.
Время, затрачиваемое на подготовку, различается между учениками разных классов. Так, 38% одиннадцатиклассников готовятся к экзаменам 3–4 часа в день. А большинство девятиклассников (45%) уделяют занятиям 1–2 часа ежедневно.
Основной период ЕГЭ в России пройдет с 23 мая по 23 июня. Обязательными предметами остаются русский язык и математика (базовая или профильная). Другие предметы ученики выбирают самостоятельно. В 2025 г. принципиальных изменений в формате ЕГЭ не планируется, сообщал министр просвещения России Сергей Кравцов. Однако в этом году меры безопасности на пунктах проведения экзаменов будут усилены.