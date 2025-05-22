Кравцов: в 2025 году принципиальных изменений в ЕГЭ не будет

ЕГЭ – обязательный выпускной экзамен, который сдают школьники, и одновременно вступительный экзамен в вузы. Его проводят во всех регионах России для проверки знаний школьной программы. Обязательный минимум состоит из двух предметов – русский язык и математика (базовая или профильная). Экзамены по другим предметам ученики сдают на выбор. В текущем году основной период ЕГЭ в России состоится с 23 мая по 23 июня.