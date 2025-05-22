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Кравцов: в 2025 году принципиальных изменений в ЕГЭ не будет

Ведомости

Принципиальных изменений в порядке и процедуре проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2025 г. не будет. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия-24».

«Мы очень аккуратно относимся к каким-то кардинальным изменениям», – уточнил Кравцов.

Он добавил, что в этом году будут усилены необходимые меры безопасности в пунктах сдачи ЕГЭ. Экзамен должен пройти максимально безопасно и объективно.

15 апреля глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в 2025 г. представители от родителей выпускников будут присутствовать в пунктах проведения ЕГЭ. Они смогут следить за соблюдением прав учеников и комфортными условиями на экзамене. 19 мая Музаев уточнил, что проверять наличие телефонов и шпаргалок у детей от родителей в пункте проведения экзамена не требуется,

ЕГЭ – обязательный выпускной экзамен, который сдают школьники, и одновременно вступительный экзамен в вузы. Его проводят во всех регионах России для проверки знаний школьной программы. Обязательный минимум состоит из двух предметов – русский язык и математика (базовая или профильная). Экзамены по другим предметам ученики сдают на выбор. В текущем году основной период ЕГЭ в России состоится с 23 мая по 23 июня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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