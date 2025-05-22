Кравцов: в 2025 году принципиальных изменений в ЕГЭ не будет
Принципиальных изменений в порядке и процедуре проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2025 г. не будет. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия-24».
«Мы очень аккуратно относимся к каким-то кардинальным изменениям», – уточнил Кравцов.
Он добавил, что в этом году будут усилены необходимые меры безопасности в пунктах сдачи ЕГЭ. Экзамен должен пройти максимально безопасно и объективно.
15 апреля глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в 2025 г. представители от родителей выпускников будут присутствовать в пунктах проведения ЕГЭ. Они смогут следить за соблюдением прав учеников и комфортными условиями на экзамене. 19 мая Музаев уточнил, что проверять наличие телефонов и шпаргалок у детей от родителей в пункте проведения экзамена не требуется,
ЕГЭ – обязательный выпускной экзамен, который сдают школьники, и одновременно вступительный экзамен в вузы. Его проводят во всех регионах России для проверки знаний школьной программы. Обязательный минимум состоит из двух предметов – русский язык и математика (базовая или профильная). Экзамены по другим предметам ученики сдают на выбор. В текущем году основной период ЕГЭ в России состоится с 23 мая по 23 июня.