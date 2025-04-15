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На пункты сдачи госэкзаменов допустят представителей от родителей школьников

Ведомости

В каждом экзаменационном пункте теперь будут присутствовать представители от родителей выпускников. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

По его словам, представители родителей смогут следить за соблюдением прав учеников и комфортными условиями на экзамене. Решение будет реализовано уже в этом году.

Кроме того, до 2026 г. планируется модернизировать формы допуска к государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов, а до 2030 г. – проработать проведение основного госэкзамена (ОГЭ) в компьютерной форме.

В прошлом году «Вести Воронеж» со ссылкой на очевидцев сообщали, что в одной из школ города учениц якобы заставили снять нижнее белье с металлическими элементами, а также поднимать одежду, чтобы пройти рамки металлодетекторов перед сдачей ЕГЭ. Инцидент вызвал резонанс: к проверке подключились не только местные власти, а также Рособрнадзор и Следственный комитет. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что школьниц не заставляли раздеваться. При этом пресс-служба мэрии Воронежа привела комментарий учителя физкультуры, стоявшего у металлодетектора. По его словам, в паре случаев выпускники на эмоциях действительно сами поднимали верхнюю одежду.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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