На пункты сдачи госэкзаменов допустят представителей от родителей школьников

В прошлом году «Вести Воронеж» со ссылкой на очевидцев сообщали, что в одной из школ города учениц якобы заставили снять нижнее белье с металлическими элементами, а также поднимать одежду, чтобы пройти рамки металлодетекторов перед сдачей ЕГЭ. Инцидент вызвал резонанс: к проверке подключились не только местные власти, а также Рособрнадзор и Следственный комитет. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что школьниц не заставляли раздеваться. При этом пресс-служба мэрии Воронежа привела комментарий учителя физкультуры, стоявшего у металлодетектора. По его словам, в паре случаев выпускники на эмоциях действительно сами поднимали верхнюю одежду.