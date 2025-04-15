На пункты сдачи госэкзаменов допустят представителей от родителей школьников
В каждом экзаменационном пункте теперь будут присутствовать представители от родителей выпускников. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.
По его словам, представители родителей смогут следить за соблюдением прав учеников и комфортными условиями на экзамене. Решение будет реализовано уже в этом году.
Кроме того, до 2026 г. планируется модернизировать формы допуска к государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов, а до 2030 г. – проработать проведение основного госэкзамена (ОГЭ) в компьютерной форме.
В прошлом году «Вести Воронеж» со ссылкой на очевидцев сообщали, что в одной из школ города учениц якобы заставили снять нижнее белье с металлическими элементами, а также поднимать одежду, чтобы пройти рамки металлодетекторов перед сдачей ЕГЭ. Инцидент вызвал резонанс: к проверке подключились не только местные власти, а также Рособрнадзор и Следственный комитет. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что школьниц не заставляли раздеваться. При этом пресс-служба мэрии Воронежа привела комментарий учителя физкультуры, стоявшего у металлодетектора. По его словам, в паре случаев выпускники на эмоциях действительно сами поднимали верхнюю одежду.