Рособрнадзор: родители не будут искать телефоны и шпаргалки в пунктах ЕГЭ

В 2024 г. «Вести Воронеж» сообщали со ссылкой на очевидцев, что в одной из школ города выпускниц якобы заставили снять нижнее белье с металлическими элементами и поднимать одежду, чтобы пройти рамки металлодетекторов перед сдачей ЕГЭ. Ситуацией заинтересовались местные власти, Рособрнадзор и Следственный комитет. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявлял, что учениц не принуждали раздеваться. По словам учителя физкультуры, слова которого приводила пресс-служба мэрии Воронежа, в паре случаев выпускники «на эмоциях» действительно сами поднимали верхнюю одежду.