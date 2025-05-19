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Рособрнадзор: родители не будут искать телефоны и шпаргалки в пунктах ЕГЭ

Ведомости

Родители, присутствующие в пунктах проведения ЕГЭ, должны будут наблюдать за соблюдением установленных процедур организации экзамена. Проверять наличие телефонов и шпаргалок у детей от них не требуется, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на комитете Госдумы по просвещению.

По его словам, в данном случае мамы и папы являются «полномочными представителями родительского и детского сообщества в пункте проведения экзамена». Они прошли соответствующее обучение и получили ведомость по итогам каждого экзамена.

«Все ведомости, как и экзаменационные, сканируются, мы увидим по итогу экзамена, как прошло в пунктах, есть ли жалобы массовые», – сказал Музаев.

О том что в 2025 г. представители от родителей выпускников будут присутствовать в каждом экзаменационном пункте, Музаев сообщил в середине апреля. Глава ведомства тогда отмечал, что родители смогут следить за соблюдением прав учеников и комфортными условиями на экзамене.

В 2024 г. «Вести Воронеж» сообщали со ссылкой на очевидцев, что в одной из школ города выпускниц якобы заставили снять нижнее белье с металлическими элементами и поднимать одежду, чтобы пройти рамки металлодетекторов перед сдачей ЕГЭ. Ситуацией заинтересовались местные власти, Рособрнадзор и Следственный комитет. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявлял, что учениц не принуждали раздеваться. По словам учителя физкультуры, слова которого приводила пресс-служба мэрии Воронежа, в паре случаев выпускники «на эмоциях» действительно сами поднимали верхнюю одежду.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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