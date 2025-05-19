Рособрнадзор: родители не будут искать телефоны и шпаргалки в пунктах ЕГЭ
Родители, присутствующие в пунктах проведения ЕГЭ, должны будут наблюдать за соблюдением установленных процедур организации экзамена. Проверять наличие телефонов и шпаргалок у детей от них не требуется, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на комитете Госдумы по просвещению.
По его словам, в данном случае мамы и папы являются «полномочными представителями родительского и детского сообщества в пункте проведения экзамена». Они прошли соответствующее обучение и получили ведомость по итогам каждого экзамена.
«Все ведомости, как и экзаменационные, сканируются, мы увидим по итогу экзамена, как прошло в пунктах, есть ли жалобы массовые», – сказал Музаев.
О том что в 2025 г. представители от родителей выпускников будут присутствовать в каждом экзаменационном пункте, Музаев сообщил в середине апреля. Глава ведомства тогда отмечал, что родители смогут следить за соблюдением прав учеников и комфортными условиями на экзамене.
В 2024 г. «Вести Воронеж» сообщали со ссылкой на очевидцев, что в одной из школ города выпускниц якобы заставили снять нижнее белье с металлическими элементами и поднимать одежду, чтобы пройти рамки металлодетекторов перед сдачей ЕГЭ. Ситуацией заинтересовались местные власти, Рособрнадзор и Следственный комитет. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявлял, что учениц не принуждали раздеваться. По словам учителя физкультуры, слова которого приводила пресс-служба мэрии Воронежа, в паре случаев выпускники «на эмоциях» действительно сами поднимали верхнюю одежду.