Московский школьник пытался сдать ЕГЭ, послав на экзамен другого человека

В Рособрнадзоре сообщили, что с начала проведения ЕГЭ в 2025 г. зафиксировано 483 случая удаления участников тестирования из-за нарушений правил. Из них удалены за наличие телефона 153 человека, за наличие шпаргалок – 283. По состоянию на 4 июня с экзаменов по математике (базового и профильного уровня) удалено 97 человек, а с экзамена по русскому языку – 168 человек.