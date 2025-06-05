Московский школьник пытался сдать ЕГЭ, послав на экзамен другого человека
В Москве один из школьников послал на сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по биологии вместо себя другого человека. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента образования и науки.
Присланный человек явился на экзамен с документом, подтверждающим утерю паспорта. Комиссия запросила дополнительные данные из школы для проверки личности участника ЕГЭ и вскоре установила, что на экзамен пришел посторонний.
Руководитель пункта проведения экзамена вызвал полицию на место происшествия. Нарушителя доставили в отделение для выяснения всех обстоятельств.
Основной период ЕГЭ в 2025 г. начался с экзаменов по литературе, химии и истории. 27 мая школьники прошли тестирование по базовой и профильной математике. 30 мая стартовал экзамен по русскому языку. Всего зарегистрировались на ЕГЭ в основной период 712 000 человек, 637 000 из них – выпускники текущего года.
В Рособрнадзоре сообщили, что с начала проведения ЕГЭ в 2025 г. зафиксировано 483 случая удаления участников тестирования из-за нарушений правил. Из них удалены за наличие телефона 153 человека, за наличие шпаргалок – 283. По состоянию на 4 июня с экзаменов по математике (базового и профильного уровня) удалено 97 человек, а с экзамена по русскому языку – 168 человек.