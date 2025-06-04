Рособрнадзор: с ЕГЭ за телефоны и шпаргалки удалили уже 483 человека
С начала проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2025 г. зафиксировано 483 случая удаления участников тестирования из-за нарушений правил, сообщили в Рособрнадзоре.
«Из них удалены за наличие телефона – 153 человека, за наличие справочных материалов (шпаргалок) – 283 человека», – пояснили в Рособрнадзоре (цитата по «РИА Новости»).
Согласно порядку проведения государственной итоговой аттестации, выпускники, удаленные с экзамена, могут пересдать только базовые предметы – русский язык и математику. Пересдача состоится в дополнительный период с 4 по 23 сентября, что позволит участникам получить аттестат в текущем году.
Однако пересдача ЕГЭ по другим предметам (по выбору) для нарушителей порядка проведения экзамена не предусмотрена.
В этом году ЕГЭ сдают около 714 000 человек. По состоянию на 4 июня с экзаменов по математике (базового и профильного уровня) удалено 97 человек, а с экзамена по русскому языку – 168 человек.
3 июня Рособрнадзор сообщил, что работы участников ЕГЭ будут аннулированы, если материалы попадут в интернет. Каждый контрольно-измерительный материал (КИМ) имеет уникальную подложку, позволяющую определить регион, школу и даже аудиторию, где участник писал экзамен. В ведомстве отметили, что существует специальная группа мониторинга, которая отслеживает случаи публикации КИМов в публичном пространстве. Это позволяет оперативно выявлять нарушителей.