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Рособрнадзор: с ЕГЭ за телефоны и шпаргалки удалили уже 483 человека

Ведомости

С начала проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2025 г. зафиксировано 483 случая удаления участников тестирования из-за нарушений правил, сообщили в Рособрнадзоре.

«Из них удалены за наличие телефона – 153 человека, за наличие справочных материалов (шпаргалок) – 283 человека», – пояснили в Рособрнадзоре (цитата по «РИА Новости»).

Согласно порядку проведения государственной итоговой аттестации, выпускники, удаленные с экзамена, могут пересдать только базовые предметы – русский язык и математику. Пересдача состоится в дополнительный период с 4 по 23 сентября, что позволит участникам получить аттестат в текущем году.

Однако пересдача ЕГЭ по другим предметам (по выбору) для нарушителей порядка проведения экзамена не предусмотрена.

В этом году ЕГЭ сдают около 714 000 человек. По состоянию на 4 июня с экзаменов по математике (базового и профильного уровня) удалено 97 человек, а с экзамена по русскому языку – 168 человек.

3 июня Рособрнадзор сообщил, что работы участников ЕГЭ будут аннулированы, если материалы попадут в интернет. Каждый контрольно-измерительный материал (КИМ) имеет уникальную подложку, позволяющую определить регион, школу и даже аудиторию, где участник писал экзамен. В ведомстве отметили, что существует специальная группа мониторинга, которая отслеживает случаи публикации КИМов в публичном пространстве. Это позволяет оперативно выявлять нарушителей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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