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Гунба и Кириенко обсудили критические потери в электросетях Абхазии

Ведомости

Основной темой обсуждений президента Абхазии Бадры Гунбы и заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко стали критические потери в электросетях республики, требующие срочных решений, сообщила пресс-служба главы Абхазии.

Недостаточный объем потребления мешает республике развиваться, сказал Гунба. Он добавил, что надеется на взаимодействие с Россией и вопрос стабилизации энергоснабжения будет проработан во время и после встречи.

Кириенко заявил, что необходим долгосрочный план приведение сетей в соответствие. Главной задачей он видит успеть нормализовать состояние электросетей сейчас, чтобы зимой не было отключений.

Гунба также отметил рост интенсивности взаимодействия между Россией и Абхазией. Прошедшие встречи с президентом РФ Владимиром Путиным находят отражение в реальных делах, подчеркнул лидер республики. Кириенко после встречи планировал посетить социальные, инфраструктурные и культурные объекты Абхазии, реализуемые при поддержке России.

В конце мая Гунба сообщал, что в Абхазии планируется создание материально-технической базы для Черноморского флота ВМФ России. База появится в районе города Очамчира, соответствующее соглашение уже подписано.

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