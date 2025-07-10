Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Великобритания поставит Украине 5000 ракет для ПВО

Ведомости

Великобритания поставит Украине 5000 ракет для средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом говорится в заявлении британского правительства.

Поставки будут осуществляться в рамках кредитного соглашения, которое стороны подпишут в ближайшее время. Кроме того, Великобритания поддержит выделение до 283 млн фунтов стерлингов (около $323,6 млн) в виде двусторонней помощи Украине в течение следующего года. Срок погашения кредита для Украины составит 19 лет. 

25 июня газета The Guardian писала, что Украина получит 350 обновленных ракет ПВО от Великобритании. При закупке оружия впервые использовались проценты с доходов от замороженных российских активов. По данным издания, британские власти использовали 70 млн фунтов стерлингов, чтобы адаптировать ракеты ASRAAM класса «воздух – воздух» для наземного пуска. Ракеты будут действовать с помощью 13 систем ПВО Raven, из которых восемь уже были доставлены Киеву, пять – находятся в пути.

Газета напомнила, что новые поставки относятся к крупнейшему пакету военной помощи Украине в истории Великобритании – 4,5 млрд фунтов стерлингов. В марте уже была заключена сделка на отправку 5000 ракет ПВО и увеличение поставок беспилотников на Украину. В начале июня британское правительство сообщало, что количество БПЛА, отправленных в Киев, вырастет с 10 000 в 2024 г. до 100 000 в 2025 финансовом году, который закончится в апреле следующего года. Тогда говорилось и о намерении Лондона потратить еще 247 млн фунтов стерлингов на обучение украинских военнослужащих на британской земле.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных