Великобритания поставит Украине 5000 ракет для ПВО
Великобритания поставит Украине 5000 ракет для средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом говорится в заявлении британского правительства.
Поставки будут осуществляться в рамках кредитного соглашения, которое стороны подпишут в ближайшее время. Кроме того, Великобритания поддержит выделение до 283 млн фунтов стерлингов (около $323,6 млн) в виде двусторонней помощи Украине в течение следующего года. Срок погашения кредита для Украины составит 19 лет.
25 июня газета The Guardian писала, что Украина получит 350 обновленных ракет ПВО от Великобритании. При закупке оружия впервые использовались проценты с доходов от замороженных российских активов. По данным издания, британские власти использовали 70 млн фунтов стерлингов, чтобы адаптировать ракеты ASRAAM класса «воздух – воздух» для наземного пуска. Ракеты будут действовать с помощью 13 систем ПВО Raven, из которых восемь уже были доставлены Киеву, пять – находятся в пути.
Газета напомнила, что новые поставки относятся к крупнейшему пакету военной помощи Украине в истории Великобритании – 4,5 млрд фунтов стерлингов. В марте уже была заключена сделка на отправку 5000 ракет ПВО и увеличение поставок беспилотников на Украину. В начале июня британское правительство сообщало, что количество БПЛА, отправленных в Киев, вырастет с 10 000 в 2024 г. до 100 000 в 2025 финансовом году, который закончится в апреле следующего года. Тогда говорилось и о намерении Лондона потратить еще 247 млн фунтов стерлингов на обучение украинских военнослужащих на британской земле.