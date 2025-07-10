Путин проводит совещание по вопросам образования в Кремле
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам образования. Об этом сообщили в Telegram-канале Кремля.
Ожидается, что в ходе мероприятия с докладами выступят вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга сообщал, что Путин принял решение о проведении такого совещания в связи с тем, что в РФ закончился период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) и подходит к концу время вступительных испытаний в вузы.