Власти Казахстана нашли риски в работе «Яндекс.Такси»

9 июля стало известно, что цены на такси за год в Московском регионе выросли на 16% до 36 руб. за минуту. В Ростовской области они увеличились на 11%, средняя стоимость минуты поездки поднялась с 21,7 до 24,2 руб. В расчеты вошли в том числе такие факторы, как сезонность, погода, дорожная ситуация и время суток.