Власти Казахстана нашли риски в работе «Яндекс.Такси»
Как пояснили в агентстве, среди рисков в процессе аудита были выявлены несоответствия границ города административно-территориальным границам, рост цен за счет неценовых компонентов, отсутствие полных указаний о специфике расчета стоимости в приложении, дискриминация по местоположению пассажиров в аэропорту и др.
Антимонопольный орган привел в пример изменение правил программы лояльности пользователей, за которую теперь «Яндекс» взял полную ответственность. Это произошло после уведомления агентства.
9 июля стало известно, что цены на такси за год в Московском регионе выросли на 16% до 36 руб. за минуту. В Ростовской области они увеличились на 11%, средняя стоимость минуты поездки поднялась с 21,7 до 24,2 руб. В расчеты вошли в том числе такие факторы, как сезонность, погода, дорожная ситуация и время суток.