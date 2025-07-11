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Силы ПВО сбили 155 украинских беспилотников над регионами России

Ведомости

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 155 украинских беспилотных летательных аппаратов. Атаки были отражены с 23:00 мск 10 июля до 7:00 мск 11 июля, сообщило Минобороны РФ.

Наибольшее число сбитых БПЛА – 53 – пришлось на территорию Курской области. Еще 19 беспилотников были ликвидированы в Брянской области, 15 – в Смоленской, 14 – в Белгородской. В небе над Тульской областью российские военные уничтожили 13 БПЛА, а над территориями Орловской области и Московского региона – по 11. Семь воздушных целей были нейтрализованы над Крымом, по четыре – над Липецкой областью и над акваторией Черного моря. По два БПЛА были ликвидированы над территориями Ростовской и Калужской областей.

Ночью 11 июля Росавиация вводила ограничения на работу подмосковного аэропорта «Жуковский».

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о гибели одного человека в результате падения БПЛА на территорию сельхозпредприятия в Хлевенском районе. Еще один мирный житель получил ранения.

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